Все мы помним замечательную сказку про Буратино и страну дураков. Уж не знаю, кто из сегодняшних деятелей похож на Буратино, и кто в какой песок закапывает 5 золотых, но иногда складывается впечатление, что власть имущие хотят всех нас отправить именно в ту страну из знаменитой сказки.

Прошел почти год… С момента Поручения Владимира Зеленского ВСЕМ правоохранительным и антикоррупционным органам разобраться с ситуацией вокруг Центрэнерго и теневых схем с электроэнергией. Сейчас там поменялись "смотрящие" за процессом. Но схемы те же. Как говорится, те же Фаберже, только вид сбоку. С той лишь разницей, что тогда старались держать Центрэнерго в прибыли, готовя его к приватизации. А сейчас решили вообще "положить" это государственное предприятие, вырабатывающее около 10% всей электроэнергии, и которое давно является дойной коровой для всех властей.

Итак, поскольку Поручение президента никто не собирался выполнять, по причине того, что все и так знали КТО и чьи люди зашли туда и контролируют все процессы, то ситуация на сегодня складывается катастрофическая. Убытки Центрэнерго перевалили за 2,5 миллиарда, многие шахты на грани банкротства, а социальная составляющая вообще отсутствует. Почему? Все очень просто. С появлением в 2019 году нового менеджмента и возвращения на этот рынок таких персонажей, как Беляков, процесс, как говорится, пошел… В Украине как бы открылся рынок электроэнергии. Покупай, у кого хочешь, и где выгодно. Но, не для всех. Как у Дж. Оруэлла: все животные равны, но есть ровнее… Особенно, если ты у власти.

Для налаживания "правил схем", нужно было принимать ряд Законов, и тут появился наш герой "современный Буратино", наш герой Андрей Герус, Глава энергетического Комитета Парламента. Народный слуга, очень любящий деньги. Вначале он пролоббировал Закон об импорте электроэнергии из России и Беларуси, что позволило закупать энергию ниже себестоимости на свои ферросплавные заводы, "хороня" при этом государственное предприятие. Герус понимал, что демпинг убивает отечественную энергетику, но когда на кону большие деньги, и ты лоббируешь интересы определенного олигархического клана, то это мало кого интересует…Подумаешь, шахты закрываются и нечем платить зарплаты. Кого интересуют такие мелочи…

Кроме того, зарабатывали еще и на завышенных продажных ценах. Отгрузка на Центрэнерго осуществлялась по 3165 гривен, что в два раза больше рыночной… Настоящий "Золотой ключик". Правда, не в руках деревянного буратино, а хитрых дельцов, продолжающих грабить народ. Как будто, в стране дураков. Почему? Да потому, что все знают причину, но никто ничего не делает. И несмотря на то, что импорт как бы приостановили, ребята придумали иные схемы. Например, тот же Герус через своих подельников в фирме ТЭК умудряется еще и получать дотации из государственной казны, чтобы электроэнергия для нужных производств, выходила на 30% дешевле. Настоящие продавцы воздуха, не больше, не меньше. Но и это еще не все художества Андрюши Геруса. Хлопцы неслабо банкротят и Укрзализницю, покупая электричество через несколько посредников – прокладок, и "зарабатывая" на каждом кВт по 38 копеек. А это "всего-навсего" чуть более 300 миллионов в год…

Ну, и конечно особую роль в этих всех махинациях играет ФГИ, где сложилась особая ситуация с постоянной сменой руководства. Пол года там идут затяжные войны, больше напоминающие лихие 90-е, за сферы влияния и установление контроля над тем же Центрэнерго пред его возможной приватизацией. Правда, это совсем отдельная история.

А пока, кукловоды Андрея Геруса полностью уничтожают некогда прибыльное предприятия энергетической сферы. А сам наш герой, придумывает все новые и новые схемы обворовывания государства, держа в руках золотой ключик сильных покровителей и близости к власти. Уж не знаю, куда именно закапывает, господин Герус, свои золотые, но думаю, что прорастает это всё очень не слабо. Интересно, когда все же дойдут руки у наших доблестных антикоррупционеров к уничтожению этих схем и когда судьба Центрэнерго и энергетики в целом станет приоритетом для Главы государства? Да и поручение Президента давно пора выполнять…

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