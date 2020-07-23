Цены на золото поднялись до максимума с 2011 года

Цены на золото из-за напряженности между США и Китаем выросли до 9-летнего максимума.

Цена фьючерсов на золото с поставкой в августе выросла на Comex на 1,2%, до $1865,1 за унцию (примерно 31,1 г), сообщил "Интерфакс".

Исторический рекорд по цене закрытия был зафиксирован 22 августа 2011 года – $1891,9 за унцию, свидетельствуют данные Dow Jones Market Data. Внутридневной рекорд был достигнут 6 сентября 2011 года – $1923,7 за унцию.

Серебро по итогам торгов в среду подорожало до семилетнего максимума, пишет MarketWatch. Котировки сентябрьских фьючерсов на серебро на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подскочили на 7,4% – до максимальных с сентября 2013 года $23,144 за унцию.

"Власти США в среду распорядились закрыть консульство Китая в Хьюстоне (штат Техас). Пекин пригрозил ответить на эти действия американской стороны. Президент Дональд Трамп допустил, что может закрыть и какие-либо другие китайские дипмиссии", – сообщило агентство.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 апреля цены на золото превысили максимум за семь лет: стоимость июньского фьючерса на золото выросла на 0,44%, до $1769,1 за унцию.

Доходы России от продажи золота впервые в ее истории превысили поступления от экспорта газа.