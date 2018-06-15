Журналисты пересчитали элитную недвижимость беглого соратника Януковича

Судья Виктор Татьков, возглавлявший Высший хозяйственный суд во времена президентства Виктора Януковича, используя скрытые активы приобрел большое количество элитной недвижимости в Австрии, куда сбежал во время Революции Достоинства.

Журналисты программы "Схемы" (совместного проекта Радио Свобода и телеканала UA: Первый) обнаружили десятки объектов элитной недвижимости, записанной на его близких друзей, которые передоверили это имущество семье судьи. Как говорится в журналистском расследовании, это может свидетельствовать о том, что так Татьков прятал свои активы, сообщает "Радио Свобода".

В чем его подозревают

Во времена президентства Виктора Януковича Татьков, который был одним из верных соратников его окружения, возглавлял Высший хозяйственный суд Украины. С октября 2016 Татькова официально подозревают во вмешательстве в деятельность судебных органов и работу автоматизированной системы документооборота суда. Бывший председатель Высшего хозяйственного суда Украины, по версии Генпрокуратуры, фактически подчинил себе систему принятия судебных решений.

За считанные недели до объявления подозрения судья выехал из страны: сначала - в Польшу, а затем - в Австрию. Сейчас департамент специальных расследований Генпрокуратуры добивается возвращения Татькова для того, чтобы передать его в руки украинского правосудия. Вот только сам судья, похоже, быстро возвращаться домой не планирует. В марте 2018 он обратился к австрийским властям с просьбой предоставить ему политическое убежище.

Недвижимость в Вене

Татьков живет в одном из элитных районов Вены на улице Вайнбергассе, однако у него есть еще одна квартира в Вене. Расположена она в районе, который местные между собой называют "венским Беверли-Хиллз". Официально по этому адресу зарегистрирована фирма бывшей жены Татькова Ярославы Красильниковой Atlanta Real Estate GmbH. Татьков и Красильникова - оба выходцы из Донецкой области. Поженились в 2005-м, и уже через несколько месяцев развелись. Через четыре года у якобы разведенных супругов рождается двойня - Иван и Анастасия. Этих детей Татьков вспоминает в своей декларации.

Окружение

В одном из жилых комплексов столицы - "Новопечерские Липки" на окружение Татькова оформлено более двадцати объектов недвижимости. По данным риэлторов, в среднем один квадратный метр квартиры в этом комплексе стоит минимум полторы-две тыс. долл.

В частности, здесь имеет квартиру Ярослава Красильникова.

Согласно выписке из реестра прав на недвижимое имущество, на подругу семьи судьи Анну Братусь зарегистрированы 53 объекта недвижимости в Украине, большинство из которых, как выяснили "Схемы", были приобретены во времена карьерного взлета Виктора Татькова .

В 2010 году она стала обладательницей 4 квартир в Киеве - в комплексе "Новопечерские липки", в 2012 году - квартиры в Донецке, в 2013 году - двух домов в Донецке и области, квартиры в Алуште (Крым), еще одной квартиры в Киеве, а также 14 квартир и 18 паркономест в закрытом загородном комплексе в Плютах под Киевом.

Ее муж - юрист Антон Яицьков тоже владеет недвижимостью в "Новопечерских Липках": двумя квартирами и парковочными местами.

Сестра Анны Братусь - Валерия Катасонова тоже имеет недвижимость бизнес-класса в Киеве. На нее зарегистрированы 4 квартиры и 6 паркомест в "Новопечерских Липках". Как выяснили "Схемы", работает Валерия Катасонова в одном из киевских дизайнерских бюро. По данным ГФСУ, с 2004-го до 2015 года общие доходы женщины суммарно составили чуть больше 750 000 гривен. Этих денег не хватило бы и на одну квартиру.

Доверенности

В распоряжении "Схем" оказались выдержки из реестра сделок, свидетельствующие о существовании доверенности на покупку и распоряжение недвижимостью и банковскими сейфами, которые все эти близкие судьи-беглецу лица предавали ему или Ярославе Красильниковой.

В 2011 году, когда Татьков возглавлял Высший хозяйственный суд Украины, его уже официально бывшая жена Ярослава Красильникова предоставила ему доверенность на распоряжение любым своим недвижимым имуществом.

Сама Красильникова получала доверенности на пользование индивидуальными сейфами от Валерии Катасоновой. А ее сестра, Анна Братусь, предоставила Красильников доверенность на покупку квартиры в столичном ЖК "Новопечерские липки".

Элитная недвижимость в Испании

На юге Испании в ровинции Малага "Схемы" нашли фирму, зарегистрированную на первую жену Татькова - Зою Татькову. Это компания Vebelle Royal G SL. Фирму на ее имя зарегистрировали в Испании в 2016 году, то есть тогда, когда судья уже скрывался от украинского следствия.

Адрес регистрации фирмы Vebelle Royal - город Торремолинос на испанском побережье Коста-дель-Соль в провинции Малага. Сама фирма, как обнаружили журналисты, зарегистрирована в квартире. Основной вид деятельности Vebelle Royal - сфера недвижимости.

Испанский реестр вывел "Схемы" на девять объектов недвижимости, которыми владеет фирма Vebelle Royal с уставным капиталом в более 450000 евро. В Беналмадена, также в провинции Малага, на фирму первой жены Татькова, согласно документам, записана земля и дом почти 600 квадратов. С 2012 года совладельцем дома и земли также является дочь Татькова от первого брака - Елена. На картах Google можно заметить отдельный въезд, территорию почти полгектара, бассейн и теннисный корт рядом.

Еще четыре апартамента, которыми располагает фирма Vebelle Royal, журналисты нашли в комплексе BENAL BEACH на первой линии, у побережья Средиземного моря.

В Фуэнхироле, также в провинции Малага, фирма первой жены Татькова обладает апартаментами в комплексе Opera.