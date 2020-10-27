Журналистка назвала имя победителя конкурса на главу таможни

Юрий Сергиенко Рынки и компании 22:07, 27.10.2020 Обновлено: 22:15, 27.10.2020

Конкурс на главу Государственной таможенной службы завершился, его выиграл Павел Рабикин.

Об этом в Telegram сообщила журналистка Соня Кошкина. По ее словам, документы уже отправлены в Кабинет министров.

"Конкурс на главу таможни закончен. Выиграл Павел Рябикин. Документы поехали на Кабмин", – написала она.

Telegram Сони Кошкиной.

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