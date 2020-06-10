Журналист рассказал о трех провалах "Укрзалізниці" за одну поездку
Журналист Александр Хребет пожаловался на плохой сервис "Укрзалізниці", назвав три провала компании во время его поездки в Славянск.
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На своей странице в Facebook он написал, что проводница не соблюдала масочный режим, в вагоне не работала система климатизации в жару, а высадить его в пункте прибытия отказались из-за ситуации с вирусом.
По словам журналиста, еще при посадке проводница неправильно носила маску и настойчиво пыталась взять его телефон в свои руки, чтобы проверить электронный билет.
"Показываю электронный билет на поезд. Проводница в маске на полшишки (рот прикрыт, но нос снаружи), хочет взять его в руки, убираю телефон дальше от нее:
- дайте телефон! (Я немного шокирован, насколько настойчиво она пыталась это сделать).
- нет, не нужно трогать его руками, вы разве не слышали о короне?
- ой, не морочь мне голову (еще больше в шоке).
- в смысле?!
- ты разве веришь в корону?
- конечно! (В шоке окончательно)
- а я нет!", – рассказал он.
Во время поездки Хребет попросил проводницу, которая уже была без маски, включить климатизацию, потому что было жарко, а окно открыть невозможно. На что ему ответили: "Такого у нас нет".
Прибыв на Донбасс, отметил журналист, его предупредили, что в Славянске, куда у него был билет, поезд не останавливается и предложили выйти в другом городе.
"Ваш билет до Славянска, мы там не останавливаемся из-за этой корон… этого вируса. Вам нужно выйти в другом городе, в Краматорске", – пояснила ему проводница.
Хребет призвал компанию быть более ориентированной на пассажиров, иначе они начнут пользоваться другим перевозчиком.
"Уважаемая "Укрзалізниця", можно сколько угодно нанимать леща, плюща или клеща с зарплатой в 300К, пиарить услуги датированные прошлым столетием с запахом нафталина на совке. Но если не думать о пассажирах, то вам будет трудно после того, как вашу монополию наконец разобьют. Вменяемые люди будут пользоваться другим перевозчиком, который зайдет в Украину", – написал он.
Как сообщал OBOZREVATEL, "Укрзалізниця" с 1 июня возобновила пассажирские перевозки после карантина. При этом некоторые пассажиры пожаловались, что компания месяцами не возвращает им деньги за отмененные поездки.