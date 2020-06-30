Новый курс доллара, тарифы на газ и выплаты: что ждет украинцев в июле

В Украине в июле может подорожать доллар и упасть ВВП. В то же время размер пенсий пересчитают, а тариф на газовую абонплату вырастет. О том, как изменится жизнь украинцев в июле – читайте в материале OBOZREVATEL.

ВВП продолжит снижаться

В июле ВВП может снизиться на несколько процентов. МВФ снова ухудшил свой прогноз мировой экономики на 2020 год. На эти оценки ровняются финансисты и целые государства. Все будет еще хуже, чем предполагалось. Экономика упадет на 4,9%. Кризис уже назвали глубочайшим со времен Второй мировой войны.

И Украине, по версии фонда, будет сложнее, чем всем соседям. Мы потеряем 8,2% своей экономики. Бывший министр финансов Оксана Маркарова добавляет: ухудшение прогнозов МВФ и для Украины (произошло накануне), и для мира говорит как минимум о том, что Кабмину стоит рассмотреть возможность поменять и свой утвержденный постановлением прогноз.

Тимофей Милованов рассказал, что будет с экономикой Украины

При этом экс-министр уверена: есть вероятность, что ситуация окажется даже более плачевной и ВВП Украины упадет чуть ли не на 10%. "Судя по текущей динамики всех секторов во ІІ квартале, падение ВВП Украины, к сожалению, может быть значительно больше – 10%?" – рассуждает Маркарова.

Бывший министр экономразвития Тимофей Милованов рассказывает OBOZREVATEL: такое падение ударит по каждому украинцу. В частности:

цены, по оценкам МВФ, могут вырасти на 7%. То есть, чтобы покупать все то же, что и в прошлом году, придется тратить на 7% больше ;

безработица резко вырастет (по данным МВФ, с 8,7% в 2019-м до 12,6% в 2020-м, или почти на 45%);

"На все то же, что мы покупали, нам нужно будет на 7% больше денег. Люди могут потерять зарплату частично или полностью. Падение ВВП происходит за счет того, что мы производим меньше товаров и услуг, меньше покупаем и меньше продаем. А значит, будет меньше рабочих мест. Где-то не повысят зарплату, а где-то, возможно, понизят", – поясняет экс-министр.

Курс доллара вырастет

В июле курс гривни по отношению к доллару может дойти до отметки 27 грн/$. Плавная девальвация – обычный процесс. Даже в самых позитивных оценках доллар к концу года достигнет среднего значения около 27 грн/$.

И вот почему:

В МВФ считают, что ВВП страны сократится на 8,2%, что на 0,5 процентного пункта ниже апрельского прогноза. МВФ также прогнозирует, что внешний долг Украины из-за пандемии увеличится в 2020 году до 93% ВВП страны, в то время как в 2019 году он составлял 78,8% ВВП.

На мировых финансовых рынках накануне произошла распродажа, фондовые рынки и сырье обрушились более чем на 5% на фоне опасений новой волны пандемии и введения карантина. Развивающиеся страны на фоне таких опасений становятся непривлекательными для инвесторов, что отражается на падении стоимости активов и валют этих стран. Украина не исключение. Нерезиденты продолжают выходить из ОВГЗ.

Курс доллара

Прожиточный минимум

Украинцам с 1 июля пересчитают главный социальный стандарт – прожиточный минимум (ПМ). В то время как "Слуги народа" анонсируют двукратное повышение ПМ, украинцы через месяц смогут "разбогатеть" всего на 71 грн.

Субсидии. В формуле расчета размера скидки также фигурирует ПМ. Среднемесячный доход одного члена семьи делят на два прожиточных минимума, умножают на 15% и на общий доход семьи. Полученная сумма – обязательный платеж за коммуналку, а остальное должна покрыть субсидия.

Для примера, с прожиточным минимумом 2027 грн обязательный платеж для семьи из четырех человек с совокупным доходом 10 тыс. составляет 928 грн. А после повышения прожиточного минимума до 2118 грн эта же семья с тем же доходом должна будет отдавать за коммуналку уже 885 грн.

Налоги. "Для первой группы плательщиков единого налога ставка устанавливается в пределах 10% прожиточного минимума", – говорится в ст. 293 Налогового кодекса. Так, до 1 июля показатель ПМ для работоспособного населения составляет 2102 грн, а ставка – 210,2 грн. После первого июля прожиточный минимум будет 2197 грн, а ставка – 219,7 грн.

Алименты и выплаты военнослужащим. От размера прожиточного минимума также зависит разовая материальная помощь украинцам, которых призывают на срочную службу в армию (она составляет два ПМ) и минимальный размер алиментов. Как поясняет юрист Дина Дрыжакова, размер алиментов определяет суд, он зависит от многих факторов (материальное положение второго родителя, размер заработной платы того, кто будет платить алименты и т.д.), законом определены только минимальные размеры алиментов – не меньше половины прожиточного минимума на ребенка.

Карантин и путешествия

Одна из главных интриг июля – откроют ли нам свои границы страны-члены ЕС. На данный момент информация противоречива. Одни говорят, что из-за сложной эпидемиологической ситуации нам покамест даже не стоит рассчитывать на поездки за границу (во всяком случае в Европейский Союз). Другие же, наоборот – ссылаясь на источники, утверждают, что Украина попала в список избранных стран, для которых будут доступны туристические путешествия.

Авиакомпании продолжают продавать билеты и на июль, и на август, хотя все еще неизвестно, получится ли попасть в страну, в которую уже приобрели авиабилет.

Абонплата на газ

Весь газ в кубометрах, который вы потратили с 1 октября 2018-го по 30 сентября 2019 года, умножают на тариф и делят на 12 месяцев. То, что получилось – абонплата. И у каждого региона есть свой тариф.

Во-вторых, уже с 1 июля "голые" тарифы в среднем повысят на 24%. Например, тариф в Мелитополе увеличится с 1,06 до 1,4 грн за куб. И если ваша абонплата – 60 кубов, то в июне вы заплатите 72 грн, а в июле – уже 84 грн. Такое подорожание может легко покрыть возможное снижение цен на 5-7%.

Узнать подробнее, как поменяются цены в разных регионах, можно, ознакомившись с таблицами:

В Украине в июле в два раза подорожает абонплата на газ

В июле по решению комиссии в разы подорожает абонентская плата на газ

Если в среднем вы расходовали 90 кубометров газа (отапливали дом) и живете в Николаеве, то до июля абонплата составит 98,1 грн, а после – 121,5 грн. То есть платежка увеличится на 23,4 грн.

Возможный выход – обратиться к поставщику и полностью перекрыть голубое топливо. Только тогда перестанут начислять абонплату.

Еще один вариант – если в текущем газовом году (с октября по сентябрь) тратить значительно меньше газа, то абонплата в следующем году будет меньше.

Третий вариант – ждать, пока изменят систему начисления. Глава комитета по вопросам энергетики и ЖКХ ВР Андрей Герус, как уже писал OBOZREVATEL, анонсировал грядущие изменения. Мол, те, кто не пользуется газом, заплатит символические деньги – около 4 грн "за трубу". Однако когда именно примут такое решение, неизвестно.

Пенсии пересчитают

Как повысят. Все украинцы на заслуженном отдыхе должны получать пенсии от одного до десяти прожиточных минимумов. Сейчас это от 1638 до 16 380 грн, а с 1 июля – от 1712 до 17 120 грн. То есть в результате новшества повысят минимальную и максимальную пенсии, а также надбавки за сверхстаж.

Как рассказали OBOZREVATEL в пресс-службе Кабмина, грядущий перерасчет уже заложен в бюджет ПФУ, поэтому никаких задержек не будет. "Индексация прожиточного минимума предусмотрена уже принятым бюджетом Украины на 2020 год. Все суммы заложены в бюджет, выплаты будут осуществлены вовремя", – рассказывают в правительстве.

Так, за каждый год сверх нормативного стажа (от 30 лет для женщин и 35 – для мужчин) полагается прибавка в размере 1% прожиточного минимума. К примеру, если женщина отработала 40 лет вместо необходимых 30, то она сейчас может рассчитывать на прибавку 163,8 грн, а после перерасчета – уже 171,2 грн. Всего повышение могут ощутить на себе 6,8 млн человек.

Как должны были повысить. Фактический прожиточный минимум для пенсионера – 3264 грн, подсчитали в Минсоце. Значит, минимальная пенсия должна вырасти не на 74 грн, а на 1626 грн, то есть почти в два раза.

В таком случае около 8 млн украинских пенсионеров (сейчас получают меньше 3264 грн) получили бы значительную прибавку. Правда, вместе с тем пришлось бы резко увеличить и дефицит Пенсионного фонда (он компенсируется из общей казны государства). А денег на это нет.