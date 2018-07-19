"Жизнь продолжается!" Президент "Киевстара" объяснил причины ухода

Президент украинского мобильного оператора "Киевстар" Петр Чернышов подтвердил, что уходит в отставку.

"Мне недавно исполнилось 50 лет, и я на очень многие вещи взглянул по-другому", – пишет Чернышов в Facebook.

В частности, экс-глава "Киевстара" подчеркнул, что больше времени хотел бы проводить со своей семьей.

"Есть много стран, которые очень хочется посетить. Есть много книг, которые долго откладывал. Есть трое детей, на которых почти никогда не хватало времени – а ведь его остается все меньше. И здоровье вместе с ЗОЖ. И новые открытия, впечатления, достижения – у меня большие планы на себя", – заявил Чернышов.

При этом он отметил, что спокоен за будущее "Киевстара".

"Еще будет много интересных проектов запущено и объявлено в 2018 и, особенно, в 2019 годах - но о них теперь пусть говорит новый СЕО. Я передаю ему растущую компанию в очень хорошем состоянии и уверен, что "Киевстар" продолжит уверенное движение вперед к новым рекордам", – резюмировал Чернышов.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне появилась информация, что Чернышов уйдет в отставку с поста президента мобильного оператора.