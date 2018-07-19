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МирСпорт

"Жизнь продолжается!" Президент "Киевстара" объяснил причины ухода

1.4тЧитать новость на украинском

Президент украинского мобильного оператора "Киевстар" Петр Чернышов подтвердил, что уходит в отставку.

"Мне недавно исполнилось 50 лет, и я на очень многие вещи взглянул по-другому", – пишет Чернышов в Facebook.

В частности, экс-глава "Киевстара" подчеркнул, что больше времени хотел бы проводить со своей семьей.

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"Есть много стран, которые очень хочется посетить. Есть много книг, которые долго откладывал. Есть трое детей, на которых почти никогда не хватало времени – а ведь его остается все меньше. И здоровье вместе с ЗОЖ. И новые открытия, впечатления, достижения – у меня большие планы на себя", – заявил Чернышов.

При этом он отметил, что спокоен за будущее "Киевстара".

"Еще будет много интересных проектов запущено и объявлено в 2018 и, особенно, в 2019 годах - но о них теперь пусть говорит новый СЕО. Я передаю ему растущую компанию в очень хорошем состоянии и уверен, что "Киевстар" продолжит уверенное движение вперед к новым рекордам", – резюмировал Чернышов.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне появилась информация, что Чернышов уйдет в отставку с поста президента мобильного оператора.

Персона
Петр Чернышов
Место
Украина
Объект
Киевстар
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