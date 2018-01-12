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В Украине приняли новое решение по молоку второго сорта

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Национальный орган стандартизации поддержал инициативу Министерства аграрной политики и продовольствия об отсрочке до июля 2018 года нового стандарта качества молока.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В частности, это позволит перерабатывающим предприятиям продолжать покупать "домашнее" молоко (второго сорта) у селян.

В Минагрополитики напомнили, что все требования к молоку прописаны в ГОСТ 3662-97 "Молоко коровье цельное. Требования при закупках".

Этот стандарт предполагает, что все молоко делится на экстра, высший, первый и второй сорта.

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А с 1 января он должен был быть заменен на ГОСТ 3662: 2015 "Молоко-сырье коровье. Технические условия", который повышает требования к качеству молока и разрешает использовать молоко второго сорта только в определенных целях.

Как поясняют чиновники, фактически отсрочка будет использована Минагрополитики для формирования многоступенчатой системы трансформации требований к качеству молока-сырья.

"Решение об отсрочке принятия стандарта поможет сгладить адаптацию как производителей, так и переработчиков к новым условиям", - подчеркнули в ведомстве.

Как сообщал "Обозреватель", с 1 января 2018 года в соответствии с соглашением об ассоциации с ЕС в Украине должно было исчезнуть молоко второго сорта.

Место
Украина
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