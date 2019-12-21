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21 декабря • обновлено в 06:12
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Жесткий удар по России и помощь Украине: Трамп подписал исторический закон

2.1т
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Глава США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет США, который предполагает военную помощь Украине в размере 300 млн долларов, а также введение санкций против компаний, причастных к строительству "Северного потока-2".

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома. Закон о бюджете предусматривает $738 миллиардов на оборону. (Чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца экрана)

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"Это исторический день для американских вооруженных сил. Всего за несколько минут я с гордостью подпишу закон о крупнейшей в истории инвестиции в военных США... Сегодня также отмечается еще одно важное достижение, когда мы официально открыли новый вид наших военных сил. Это очень большой и важный момент", – заявил Трамп перед тем, как поставить подпись, имея ввиду космические силы.

В США подчеркнули, что санкции против "Северного потока 2" и "Турецкого потока" вступили в силу немедленно, и все строительство должно быть остановлено сразу.

Жесткий удар по России и помощь Украине: Трамп подписал исторический закон

Оборонный бюджет предусматривает также 12 недель оплачиваемого отпуска для военных по уходу за детьми. Кроме того, воинам будут повышены зарплаты. Также, согласно бюджету, на южной границе США возведут стену.

Жесткий удар по России и помощь Украине: Трамп подписал исторический закон

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Автор
Екатерина Луговская
Тема
Санкции против России
Персона
Дональд Трамп
Место
США
Теги
санкции Северный поток - 2
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Комментарии
2
6
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Antuan Zaicenger
Antuan Zaicenger
Вообще, это новость для сельских жителей по меньшей мере, должна вызывать беспокойство. Глупо, диких с России, загонять в угол. Потому, если вы ещё не молитесь, то бля…., теперь, самое время.
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Юг Руси
Юг Руси
Antuan Zaicenger, в крапку! )))))))))))))))))
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
Про 12-ть недель, про стену, космические войска ... А шо про Украину не сказал?
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Antuan Zaicenger
Antuan Zaicenger
Ще не вмерла, Ще не вымерла?-с вопросом чувствуется динамичность, как мультики ожили))))
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