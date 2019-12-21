Жесткий удар по России и помощь Украине: Трамп подписал исторический закон

Глава США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет США, который предполагает военную помощь Украине в размере 300 млн долларов, а также введение санкций против компаний, причастных к строительству "Северного потока-2".

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома. Закон о бюджете предусматривает $738 миллиардов на оборону. (Чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца экрана)

"Это исторический день для американских вооруженных сил. Всего за несколько минут я с гордостью подпишу закон о крупнейшей в истории инвестиции в военных США... Сегодня также отмечается еще одно важное достижение, когда мы официально открыли новый вид наших военных сил. Это очень большой и важный момент", – заявил Трамп перед тем, как поставить подпись, имея ввиду космические силы.

В США подчеркнули, что санкции против "Северного потока 2" и "Турецкого потока" вступили в силу немедленно, и все строительство должно быть остановлено сразу.

Оборонный бюджет предусматривает также 12 недель оплачиваемого отпуска для военных по уходу за детьми. Кроме того, воинам будут повышены зарплаты. Также, согласно бюджету, на южной границе США возведут стену.

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