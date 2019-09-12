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12 сентября • обновлено в 14:48
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/ Рынки и компании

В "Укрзалізниці" введут частную тягу: новый министр назвал сроки

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Частная тяга на украинских железных дорогах должна появиться до коца 2019 года – в виде пилотного проекта.

О таких планах сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, сообщает "Интерфакс - Украина".

"У нас есть амбициозная цель - до конца года пилотно запустить частную тягу и всех удивить. А уже с масштабным проектом по всей Украине будем двигаться более умеренно, чтобы не убить "Укрзализныцю" и чтобы не оказалось, что самые прибыльные направления забрали под себя какие-то крупные частные корпорации", – сказал Криклий.

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По его мнению, запуск частной тяги – это позитивное решение, поскольку "Укрзалізниця" в последние годы не способна обеспечивать себя необходимым количеством подвижного состава.

"Это будут грузовые перевозки. Об участке я пока не скажу, поскольку есть несколько возможных вариантов", – отметил Криклий.

Криклий пообещал ввести частную тягу до конца 2019 года

Криклий пообещал ввести частную тягу до конца 2019 года

Как сообщал OBOZREVATEL, новый министр инфраструктуры Владислав Криклий выступает за разделение "Укрзалізниці" на три разные компании и за передачу вокзалов в частные руки.

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Тема
Реформы Зеленского
Персона
Владислав Криклий
Место
Украина
Тег
Укрзалізниця
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