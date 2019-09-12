В "Укрзалізниці" введут частную тягу: новый министр назвал сроки

Частная тяга на украинских железных дорогах должна появиться до коца 2019 года – в виде пилотного проекта.

О таких планах сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, сообщает "Интерфакс - Украина".

"У нас есть амбициозная цель - до конца года пилотно запустить частную тягу и всех удивить. А уже с масштабным проектом по всей Украине будем двигаться более умеренно, чтобы не убить "Укрзализныцю" и чтобы не оказалось, что самые прибыльные направления забрали под себя какие-то крупные частные корпорации", – сказал Криклий.

По его мнению, запуск частной тяги – это позитивное решение, поскольку "Укрзалізниця" в последние годы не способна обеспечивать себя необходимым количеством подвижного состава.

"Это будут грузовые перевозки. Об участке я пока не скажу, поскольку есть несколько возможных вариантов", – отметил Криклий.

Криклий пообещал ввести частную тягу до конца 2019 года

Как сообщал OBOZREVATEL, новый министр инфраструктуры Владислав Криклий выступает за разделение "Укрзалізниці" на три разные компании и за передачу вокзалов в частные руки.

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