В Одессе могут сорвать отопительный сезон: "Нафтогаз" забил тревогу

В "Нафтогазе" предупредили жителей Одессы, что будущий отопительный сезон в городе под угрозой срыва. Причина - в огромном долге за газ.

Как сообщают в пресс-службе компании, коммунальные службы города не рассчитались за предыдущие поставки более чем на 1,7 млрд грн.

"В частности, задолженность Одесской ТЭЦ перед НАК "Нафтогаз Украины" составляет 840,9 млн грн. График погашения задолженности выполняется только на 74%. В свою очередь, КП "Теплоснабжение города Одессы" задолжало "Нафтогазу" 836 млн грн", - говорят в компании.

Чтобы иметь возможность и дальше покупать газ, Одесская ТЭЦ должна заплатить не менее 161 млн грн, а КП "Теплоснабжение городе Одессы" - не менее 222,4 млн грн.

В компании призвали вмешаться в ситуацию Фонд госимущества, который управляет Одесской ТЭЦ, а также попросили помощи у местной власти. Там напомнили, что в отопительном сезоне 2018-2019 годов уже была угроза отключения тепла в домах одесситов.

Одесская ТЭЦ "Думская"

Как сообщал OBOZREVATEL, во время отопительного сезона 2018-2019 годов во многих украинских городах были проблемы с теплом. В частности, люди мерзли в Кривом Роге и Северодонецке. А в Одессе в ноябре 2018 года жители ЖК "Европейский" заблокировали движение по трассе Одесса — Южное, требуя включить им отопление.

По прогнозу эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцева, в отопительном сезоне 2019-2020 годов украинские потребители газа будут платить значительно больше.

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