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7 февраля • обновлено в 07:24
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/ Рынки и компании

Жадный платит дважды: эксперт объяснил причину провалов России

4.3т
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Жадность руководства России привела к провалу ее энергетической стратегии. Теперь "сверхдержава" не может похвастать ни высокими ценам на нефть и газ, ни большими объемами их продаж.

Об этом написал военно-политический эксперт Александр Коваленко в блоге на "Информационном сопротивлении". По его словам, российская экономика, зависящая от экспорта энергоносителей, оказалась в ситуации, когда стала терять деньги не только за счет падения цен на нефть и газ, но и в результате потери рынков сбыта.

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"Самым громким скандалом 2019 года стал спор между Беларусью и Россией относительно тарифов на поставки нефти. РБ и РФ не смогли прийти к соглашению, следствием чего стало сокращение поставок российской нефти в Беларусь и переориентация Минска на иных поставщиков. В итоге из-за жадности Россия потеряла рынок для сбыта, примерно, 18 млн тонн нефти в год", – написал Коваленко.

Продажа нефти и газа

Продажа нефти и газа

Еще одной "победой" России стал анонсированный отказ от продолжения эксплуатации польского участка газопровода “Ямал-Европа” для транзита своего газа в ЕС. По мнению аналитиков “Газпрома”, в условиях падающего спроса на газ в ЕС невыгодно эксплуатировать этот участок.

"Но если зима 2020-2021 будет ранней и суровой и Европе понадобятся дополнительные поставки, то “Газпром” получит от Варшавы такой счёт за услуги, что у Алексея Миллера поседеет оставшаяся шевелюра", – объяснил эксперт.

Также, по его словам, решение Турции сократить поставки российского газа с 24 миллиардов кубометров в год до 14,8 млрд кубов стало следствием не только запуска азербайджанского газопровода TANAP, но и непродуманной политики “Газпрома”.

"В частности, “Газпром” в прошлом году добился отмены оговоренной с Анкарой скидки размером 10,25% на поставки газа для компаний Akfel Gaz Sanayi ve Ticaret A.S. и Enerco Enerji A.S. В итоге, Турция резко переориентировалась на перспективный TANAP и СПГ из Алжира, Нигерии и Катара. Собственно, вернув себе 10,25% скидки, потерять 40% поставок – верх стратегического мышления!", – объяснил Коваленко.

Аналитик сделал вывод: российское руководство энергетического сектора на протяжении последних нескольких лет заводит страну в безвыходное положение. "Но, несмотря на всё вышеизложенное, ничего иного я не могу пожелать россиянам, кроме как – так держать, верной дорогой идёте!", – иронично подытожил Коваленко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия стремительно теряет статус "мировой бензоколонки". Кроме истощения месторождений нефти по ней ударили кризис от эпидемии коронавируса, а на днях стал явным и "удар в спину" от Беларуси.

Беларусь начала закупки норвежской нефти Johan Sverdrup, которая является основным конкурентом российской Urals на рынке Европы из-за максимальной схожести характеристик.

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Автор
Андрей Довгань
Тема
Кризис в России
Персона
Злой одессит
Место
Россия
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залупутин Залупутин
залупутин Залупутин
медлено но уверено путин идет в мовзолей
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Юг Руси
Юг Руси
РОССИЯ(?) потеряла рынок для сбыта, или Белоруссия, потеряла поставщика? А так да, фсьо очень плохо и Россия #скоро (с) развалится ))))
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
6 лет ,одно и тоже...
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