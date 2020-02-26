Украина может добиться победы над Россией в судах и получить многомиллиардные компенсации, даже если Кремль откажется платить их добровольно.

Об этом заявила бывшая бывшая замглавы МИД Украины Елена Зеркаль, участвовавшая в подготовке исков к РФ, в интервью "Европейской правде". "Это непросто, но прецеденты были, и они были по России", – сказала Зеркаль.

Она отметила, что иски Украины прежде всего касаются не денег, а фиксации нарушений и восстановления прав. "Эти суды – они прежде всего о государственном достоинстве, а не о деньгах. А деньги – это больше вопрос инвестиционных исков против РФ, которые также продолжаются", – объяснила Зеркаль.

Суды с Россией

Как сообщал OBOZREVATEL, заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов встретился с представителями Офиса прокурора Международного уголовного суда. Они обсудили сбор доказательств о вторжении и оккупации Россией части Донбасса и Крыма.

Ранее российский журналист Алексей Венедиктов анонсировал суд в Гааге по делу катастрофы рейса МН17, где обвиняемым будет проходить бывший главарь "ДНР" Игорь Гиркин. Он якобы состоится уже весной 2020 года.

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