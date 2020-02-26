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26 февраля • обновлено в 12:13
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Зеркаль пояснила, сможет ли Украина выжать из Кремля деньги за преступления

3.3т
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Украина может добиться победы над Россией в судах и получить многомиллиардные компенсации, даже если Кремль откажется платить их добровольно.

Об этом заявила бывшая бывшая замглавы МИД Украины Елена Зеркаль, участвовавшая в подготовке исков к РФ, в интервью "Европейской правде". "Это непросто, но прецеденты были, и они были по России", – сказала Зеркаль.

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Она отметила, что иски Украины прежде всего касаются не денег, а фиксации нарушений и восстановления прав. "Эти суды – они прежде всего о государственном достоинстве, а не о деньгах. А деньги – это больше вопрос инвестиционных исков против РФ, которые также продолжаются", – объяснила Зеркаль.

Суды с Россией

Суды с Россией

Как сообщал OBOZREVATEL, заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов встретился с представителями Офиса прокурора Международного уголовного суда. Они обсудили сбор доказательств о вторжении и оккупации Россией части Донбасса и Крыма.

Ранее российский журналист Алексей Венедиктов анонсировал суд в Гааге по делу катастрофы рейса МН17, где обвиняемым будет проходить бывший главарь "ДНР" Игорь Гиркин. Он якобы состоится уже весной 2020 года.

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Автор
Андрей Довгань
Темы
Война на Донбассе Аннексия Крыма Санкции против России
Персона
Елена Зеркаль
Место
Украина
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Обломов Гоша
Обломов Гоша
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1
1
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
"выжать деньги из России" - вся суть украинства в одной фразе. Раньше выжимали, прикидываясь друзьями, теперь - прикидываясь жертвами. Идите работать
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Khruslov Alexey
Khruslov Alexey
"Эти суды – они прежде всего о государственном достоинстве, а не о деньгах." Та да). Эта канешна))).
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