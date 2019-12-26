"Зеленые" хакнули страну": глава Фонда госимущества сделал громкое заявление

Глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко заявил, что команда президента Владимира Зеленского поставила в ФГИ своих людей на ключевые должности, и ему сейчас приходится с этим бороться.

Об этом он сказал в интервью "Левому берегу". "Зачем я пошел сюда? С какой целью и почему согласился возглавить ФГИ. Потому что я вижу, что страну хакнули. Ну, реально хакнули", – высказался Сенниченко.

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Он сказал, что ранее существовала практика, когда то или иное бизнес-крыло Верховной Рады старалось поставить лояльного к себе заместителя в руководство ФГИ или в его региональные представительства. Сенниченко, когда возглавил фонд в конце сентября 2019 года, сначала заставил уволиться заместителей, а потом поменял руководителей региональных филиалов. По его словам, некоторые региональные руководители прямо признавали, что они не самостоятельны и за них все решают "другие люди".

После кадровых перестановок в планах Сенниченко создать электронную платформу, на которой каждый смог бы получить информацию о ходе приватизации.

"В наших планах создать системную экспозицию, вебсайт, где будет вся внятная информация о приватизации. На этом сайте будет отображаться информация о каждом предприятии. Чтобы было просто: ты на него кликаешь, заходишь, читаешь описание, устав и так далее. Сейчас мы "загружаем" информацию о 500 предприятиях", – сказал Сенниченко.

Приватизация в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский подписал закон об отмене списка запрещенных к приватизации государственных предприятий.

Приватизация "Укрспирта" может принести в бюджет Украины не менее 5 млрд гривен. Процесс может начаться уже в 2020 году.

Офис президента передаст на приватизацию пять предприятий, которые принадлежат Государственному управлению делами. На очереди еще девять, в частности, гостиница "Украина" и "Пуща-Водица".

В конце ноября Министерство экономики начало передавать Фонду госимущества 339 госпредприятий, которые будут приватизированы.

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