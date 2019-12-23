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23 декабря • обновлено в 16:04
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/ Рынки и компании

Друг Путина обратился к Зеленскому из-за российского банка

2.2т
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Глава российского Сбербанка Герман Греф надеется, что президент Украины Владимир Зеленский примет "рациональное решение" по вопросу работы украинской "дочки" его финучреждения.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Россия-24", передает ТАСС. Украинская дочка Сбербанка находится под санкциями с 2017 года. В России не могут совершать с ней никаких сделок, в том числе продавать.

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"Мы выжили, утопить нас легальными методами нереально, потому что мы соответствуем всем критериям регулятора, поэтому очень хочется надеяться, что какое-то из двух решений рациональное новым президентом и новым правительством будет принято", – сказал Греф.

Он рассчитывает получить разрешение на продажу банка, либо на полноценную работу в Украине.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Национальный банк Украины оштрафовал "Сбербанк" на 94,7 млн гривен. Соответствующая мера была применена к банку за повторное совершение рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга на общую сумму более 3 млрд гривен.

Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск Сбербанка России и обязал "Райффайзен Банк Аваль" как депозитарное учреждение снять арест и запреты в отношении акций "дочки" российского финучреждения в Украине.

Судья Киевского апелляционного хозяйственного суда Антонина Мальченко, которая рассматривала дело против "Сбербанка", получила письмо с угрозами от руководства российского финансового учреждения.

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Автор
Андрей Довгань
Тема
Санкции против России
Персона
Герман Греф
Место
Россия
Тег
Сбербанк России
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Комментарии
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Червоний Данило
Червоний Данило
ни в коем случае! гнать все русское на россию! весь бизнес, все банки и т п. все все!
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фил филька
фил филька
разум победит упоротый идиотизм. я верю в украину!
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Сволочь паРРашная!
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