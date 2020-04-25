Зеленского поймали на лжи о зарплатах чиновников: кто получает больше 47 тысяч грн
Президент Украины Владимир Зеленский в фильме о первой годовщине своей власти заявил, что сейчас чиновники в Украине получают до 47 тыс. грн, что не соответствует действительности.
В частности, глава государства не уточнил, что зарплаты работников бюджетных учреждений ограничили только с апреля и до конца карантина, а руководства таких компаний, как "Нафтогаз Украины" или "Укрпочта", это и вовсе не касается, пишет Bihus.Info.
В противовес неправдивым данным в фильме Зеленского журналисты назвали реальные оклады украинских министров и других чиновников, а также общие суммы начислений им за март 2020 года.
Так, к примеру, оклад генерального прокурора Ирины Венедиктовой составил 93 648 грн, заместителя генпрокурора Гюндуза Мамедова – 86 445 грн, а руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого – 75 672 гривен.
Поскольку Венедиктова была назначена генпрокурором 17 марта, то за половину месяца ее начисления со всеми надбавками составили 76 033 гривен. Мамедов получил совокупно 109 378 грн, а Холодницкому в марте насчитали 181 612 гривен.
Что касается Национального антикоррупционного бюро, то его директор Артем Сытник в прошлом месяце получил оклад в размере 102 097 грн, первый заместитель главы ведомства Гизо Углава – 85 761 грн, а должностные оклады заместителей руководителя НАБУ Татьяны Варварской и Анатолия Новака – 100 896 гривен.
Глава СБУ Иван Баканов, в свою очередь, в марте со всеми надбавками и премиями получил 87 399 грн, его первый заместитель Руслан Баранецкий – 87 197 грн, а заместители Владимир Горбенко и Сергей Андрущенко – по 79 020 гривен.
Оклад министра юстиции Дениса Малюськи в прошлом месяце составил 51 104 грн, в целом ему начислено 60 095 гривен.
Более 47 тыс. грн должностного оклада имеют также министр энергетики Виталий Шубин и и.о. министра культуры Светлана Фоменко. Их оклады – 48 294 гривен. С начислением надбавок и вычетом налогов в марте месяце этим чиновникам насчитали 42 505 и 52 872 грн соответственно.
А о выплатах в марте руководству Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции ранее писало "Зеркало недели". Согласно обнародованной информации, глава НАПК Александр Новиков за вычетом налогов и сборов получил 98 625 грн – в эту сумму вошли оклад, надбавка за выслугу лет и за работу в условиях режимных ограничений.
Его заместителю Ивану Преснякову вместе с окладом, надбавками и премиями насчитали 95 508 гривен. Зарплата еще одного заместителя Романа Сухоставца с учетом налогов и сборов составила 85 793 гривни. В эту сумму вошли оклад, надбавки за выслугу лет, интенсивность работы, премия за март, оплата за период командировки и оплата за период временной нетрудоспособности.
Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский говорил, что затянуть пояса в Украине придется не только чиновникам, но и судьям, членам наблюдательных советов госкомпаний, народным депутатам, прокурорам, работникам НБУ и ЦИК. По его словам, все эти категории не должны получать больше 47 тыс. грн в месяц.