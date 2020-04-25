Зеленского поймали на лжи о зарплатах чиновников: кто получает больше 47 тысяч грн

Президент Украины Владимир Зеленский в фильме о первой годовщине своей власти заявил, что сейчас чиновники в Украине получают до 47 тыс. грн, что не соответствует действительности.

В частности, глава государства не уточнил, что зарплаты работников бюджетных учреждений ограничили только с апреля и до конца карантина, а руководства таких компаний, как "Нафтогаз Украины" или "Укрпочта", это и вовсе не касается, пишет Bihus.Info.

В противовес неправдивым данным в фильме Зеленского журналисты назвали реальные оклады украинских министров и других чиновников, а также общие суммы начислений им за март 2020 года.

Так, к примеру, оклад генерального прокурора Ирины Венедиктовой составил 93 648 грн, заместителя генпрокурора Гюндуза Мамедова – 86 445 грн, а руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого – 75 672 гривен.

Владимир Зеленский LB.ua

Поскольку Венедиктова была назначена генпрокурором 17 марта, то за половину месяца ее начисления со всеми надбавками составили 76 033 гривен. Мамедов получил совокупно 109 378 грн, а Холодницкому в марте насчитали 181 612 гривен.

Что касается Национального антикоррупционного бюро, то его директор Артем Сытник в прошлом месяце получил оклад в размере 102 097 грн, первый заместитель главы ведомства Гизо Углава – 85 761 грн, а должностные оклады заместителей руководителя НАБУ Татьяны Варварской и Анатолия Новака – 100 896 гривен.

Глава СБУ Иван Баканов, в свою очередь, в марте со всеми надбавками и премиями получил 87 399 грн, его первый заместитель Руслан Баранецкий – 87 197 грн, а заместители Владимир Горбенко и Сергей Андрущенко – по 79 020 гривен.

Оклад министра юстиции Дениса Малюськи в прошлом месяце составил 51 104 грн, в целом ему начислено 60 095 гривен.

Зарплаты чиновников в Украине "Информатор Деньги"

Более 47 тыс. грн должностного оклада имеют также министр энергетики Виталий Шубин и и.о. министра культуры Светлана Фоменко. Их оклады – 48 294 гривен. С начислением надбавок и вычетом налогов в марте месяце этим чиновникам насчитали 42 505 и 52 872 грн соответственно.

А о выплатах в марте руководству Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции ранее писало "Зеркало недели". Согласно обнародованной информации, глава НАПК Александр Новиков за вычетом налогов и сборов получил 98 625 грн – в эту сумму вошли оклад, надбавка за выслугу лет и за работу в условиях режимных ограничений.

Его заместителю Ивану Преснякову вместе с окладом, надбавками и премиями насчитали 95 508 гривен. Зарплата еще одного заместителя Романа Сухоставца с учетом налогов и сборов составила 85 793 гривни. В эту сумму вошли оклад, надбавки за выслугу лет, интенсивность работы, премия за март, оплата за период командировки и оплата за период временной нетрудоспособности.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский говорил, что затянуть пояса в Украине придется не только чиновникам, но и судьям, членам наблюдательных советов госкомпаний, народным депутатам, прокурорам, работникам НБУ и ЦИК. По его словам, все эти категории больше не должны получать больше 47 тыс. грн в месяц.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!