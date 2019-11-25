Конфликтовал с Богданом: СМИ сообщили о желании Зеленского распустить Кабмин

Отставка Кабинета министров Алексея Гончарука может произойти уже в ближайшие месяцы. Причина в том, что в Офисе президента видят, что не способны управлять правительством.

Также у президента Украины Владимира Зеленского недовольны работой некоторых министров. Об этом говорится в материале "Апострофа". По данным собеседников издания в ОП, отставка Кабмина может произойти уже в ближайшие месяцы – до Нового года или же весной 2020 года. "Основной конфликт: президент видит неспособность управлять Кабмином", – говорит один из собеседников издания, знакомый с ситуацией.

Также в материале сказано, что Гончарук в последнее время не может прийти к компромиссу с главой Офиса Андреем Богданом, чьей "квотой" неофициально считается премьер.

"Также есть претензии к отдельным министрам и другим чиновникам из системы высшей исполнительной власти. Так, в Офисе недовольны падением таможенных поступлений. В этом винят главу ГТС Максима Нефьодова, который, как считают на Банковой, пока не справляется с возложенными на него обязанностями", – отмечают авторы.

Все это, по словам источника издания, подводит Зеленского к мысли о необходимости перезагрузить правительство вплоть до увольнения самого премьер-министра (это повлечет за собой отставку всего Кабмина). По его словам, сейчас рассматриваются два срока возможной отставки Кабмина – конец этого года или весна следующего года.

Зеленский якобы недоволен Гончаруком

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер Алексей Гончарук потратил на перелет в Лондон более миллиона гривен. Совсем недавно скромный эксперт BRDO, а сегодня высокопоставленный "Слуга народа" вошел во вкус и тратит шестизначные суммы только на одну поездку.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил начальником управления СБУ Львовской области генерал-майора Юрия Гончарова, который уже работал на высоких должностях в спецслужбе и в 2014 году выступал против Евромайдана.

В Министерстве образования и науки Украины пошли на конфронтацию с президентом Владимиром Зеленским. В ведомстве не поддерживают его идею по поводу либерализации системы высшего образования.

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