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31 марта • обновлено в 16:38
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Зарплаты медиков в Украине поднимут с апреля: Зеленский поставил жесткое условие

1.5т
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В Украине с апреля поднимут зарплаты медикам – в связи с борьбой с эпидемией коронавируса.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента по итогам совещания руководства государства во вторник, 31 марта.

Зарплаты медиков

Зарплаты медиков

"Нам некогда ждать, медики уже работают на передовой, и оплата их труда должна быть соответствующей уже сейчас, а не через неделю или через месяц", – сказал президент Украины Владимир Зеленский.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что увеличение оплаты труда медиков, как и индексация пенсий, начнется с апреля.

Как сообщал OBOZREVATEL, ради индексации пенсий в 2020 году Украина будет увеличивать внешний долг и дефицит бюджета. Пойти на такие меры придется из-за вспышки коронавируса.

Индексацию пенсий в Украине нужно проводить несмотря ни на что, поскольку она была заложена в государственный бюджет.

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Автор
Андрей Довгань
Темы
Повышение зарплат и пенсий Коронавирус
Место
Украина
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Мир Миру
Мир Миру
Підніматиме зарплату медикам за рахунок прямої добровільно-примусової допомоги від громадян? Як на армію? Бо ж податків за 29 років "самостійності" не вистачило. Благодійники, бл@дь.
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