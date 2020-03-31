Зарплаты медиков в Украине поднимут с апреля: Зеленский поставил жесткое условие

В Украине с апреля поднимут зарплаты медикам – в связи с борьбой с эпидемией коронавируса.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента по итогам совещания руководства государства во вторник, 31 марта.

Зарплаты медиков

"Нам некогда ждать, медики уже работают на передовой, и оплата их труда должна быть соответствующей уже сейчас, а не через неделю или через месяц", – сказал президент Украины Владимир Зеленский.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что увеличение оплаты труда медиков, как и индексация пенсий, начнется с апреля.

Как сообщал OBOZREVATEL, ради индексации пенсий в 2020 году Украина будет увеличивать внешний долг и дефицит бюджета. Пойти на такие меры придется из-за вспышки коронавируса.

Индексацию пенсий в Украине нужно проводить несмотря ни на что, поскольку она была заложена в государственный бюджет.

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