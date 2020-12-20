Зеленский заявил о желании построить в Украине Голливуд и Диснейленд

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы построить в Украине Голливуд и Диснейленд.

Такое желание он озвучил в интервью американскому изданию The New York Times, полный текст которого опубликован на официальном сайте президента. По его мнению, эти достопримечательности могли бы "продвинуть" Украину с точки зрения отношений в туризме, а также безвизового режима с США.

"Мне кажется, это открыло бы дверь для улучшения наших отношений. Я хотел бы построить Голливуд в Украине, я считаю, что это круто. В Европе есть очень неплохие (площадки. – Ред.) – в Праге, в Венгрии. Украина, поверьте мне, богата, чтобы здесь был такая площадка", – подчеркнул Зеленский.

По его мнению, в нашей стране есть место для инвестиций, рекламные и другие съемки – тоже хорошее направление, считает президент, поэтому был проголосован закон о рибейтах.

"Я хотел бы, чтобы в Украине появился Диснейленд. Очень хотел бы. Я действительно считаю, что наши дети заслуживают этого, а вот позволить себе лететь в Соединенные Штаты Америки или в Париж могут далеко не все. Мне кажется, что планов много", – сообщил президент.

Напомним, перекладывая указанное интервью президента Украины, его Офис допустил неточности. Так, в ответе на один из вопросов Зеленский назвал Украину "самой большой демократией среди стран бывшего СССР". Однако в переводе журналист якобы называет так не страну, а самого Зеленского.

В той же беседе с американским журналистом Владимир Зеленский назвал условия для изменения Конституции страны. В частности, он отметил, что в ни соглашениях, ни в "нормандском формате" ничего нет о членстве Украины в НАТО. Также президент отметил, что Украина может действовать согласно Минским соглашениям, но не на условиях России.

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