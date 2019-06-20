Зеленский заявил о новой реформе: создаст специальную службу

Служба безопасности Украины должна лишиться функций расследования экономических преступлений. Кроме того, в стране должна появиться Государственная служба финансовых расследований.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время встречи с бизнесом 20 июня, передает "Интерфакс". "Отдельная тема – это отношения бизнеса с силовыми структурами. Начнем с декоммерциализации Службы безопасности Украины. Сейчас этим на операционном уровне занимается Иван Баканов, а как только будет сформирована новая Рада, думаю, в ближайшее время мы предложим безотлагательно избавить СБУ от несвойственных ей функций. Служба должна бороться со шпионами и диверсантами, а не заниматься бизнесом", – сказал Зеленский.

Владимир Зеленский

Глава государства также заявил, что поддерживает демилитаризацию налоговой службы и создание Государственной службы финансовых расследований "с акцентом именно на аналитическую работу".

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Владимир Зеленский заявил, что поддержит масштабную приватизацию и отметил, что государству не нужны непрофильные активы. "Украине как государству надо избавиться от непрофильных активов. Поэтому я поддерживаю масштабную приватизацию. Государство – это сервис, который создает условия для вашей работы, а не ваш конкурент", – сказал Зеленский.

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