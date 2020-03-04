Зеленский заявил о коммунальном провале Гончарука из-за абонплаты на газ и хаоса в платежках

Кабинет министров Украины провалил информационную кампанию, работу с населением и местными властями в сфере коммунальных услуг. Часть платежек пришла с повышенными суммами, а некоторые украинцы получили платежки с двойной оплатой абонплаты за газ.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский 4 марта, выступая перед Верховной Радой. "Мы встретили зиму с рекордными запасами, снизили цены на газ для населения. Она на 35% ниже, чем в прошлом году. Но люди запутались через хаус с платежками, где-то они меньше, где-то нет, кому-то посчитали абонплату за несколько месяцев вперед. Кабмин провалил разъяснительную кампанию с местной властью, чтобы люди во всех регионах почувствовали уменьшение сумм в платежках", – заявил президент

Такое заявление президент сделал накануне отставки премьер-министра Алексея Гончарука.

Отметим, часть украинцев уже получила платежки, которые в десятки раз выше прошлых. Так, в Украине (по новому закону "О жилищно-коммунальных услугах" и согласно нормативам Кабмина) в тех домах, где индивидуальные счетчики на отопление имеют от 70 до 99% квартир, остальным приходится платить за коммуналку соседей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Офисе президента Украины рассказали, как меньше платить за отопление.

Президент Владимир Зеленский 1 февраля провел совещание с премьер-министром Алексеем Гончаруком по вопросам коммунальных тарифов. Он потребовал снизить платежки за отопление до 25-30% во всех областях страны.

В свою очередь, Гончарук сообщил, что 143 предприятия в 120 городах приняли решение о снижении тарифов, и весьма значительный процент людей в стране получил реальное уменьшение счетов в декабре. По его словам, правительство работает с местными властями, чтобы больше предприятий приобщились к этому процессу.

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