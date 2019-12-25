Главная Новости
25 декабря • обновлено в 18:15
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Рынки и компании

Зеленский запретил импорт электричества из России: подписан закон

4.5т
Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон по обеспечению контроля цен на электроэнергию в условиях недостаточной конкуренции.

Он включает в себя запрет на продажу и поставку электроэнергии, которая импортируется из Российской Федерации. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.

"Вместе с тем Кабинет Министров Украины имеет право отменять этот запрет на определенный им срок во избежание чрезвычайной ситуации в объединенной энергосистеме Украины", - говорится в сообщении.

Зеленский запретил импорт электричества из России

Зеленский запретил импорт электричества из России

Коллаж

Закон предусматривает решение на случай существенного колебания цен на рынке электроэнергии. В таком случае Национальная комиссия, которая регулирует сферу энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), имеет право устанавливать предельные цены на рынке "на сутки вперед" с соответствующим обоснованием.

"Такие цены устанавливаются после консультаций с Антимонопольным комитетом Украины", - отметили в пресс-службе.

Новости
Рада запретила импорт электроэнергии из России: что изменится

НКРЭКУ получило право временно, до 1 апреля 2020 года, устанавливать производителям комбинированной электрической и тепловой энергии тариф на отпуск электроэнергии.

Документ также предусматривает, что гарантированный покупатель направляет разницу между доходами и расходами, возникшую во время выполнения им специальных обязанностей, на обеспечение покрытия собственных расходов на выполнение специальных обязанностей по покупке электрической энергии по "зеленому" тарифу и по аукционной цене.

Ранее OBOZREVATEL писал, что после введения запрета на импорт электричества из России по двусторонним договорам, Украина будет закупать российскую электроэнергию под видом белорусской.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Реформа рынка электроэнергии" на OBOZREVATEL.

Автор
Карина Бондаренко
Тема
Реформа рынка электроэнергии
Персона
Владимир Зеленский
Тег
Зеленые законы
Поделиться в Facebook
11
Комментарии
7
20
Смешно
8
Интересно
1
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Провосеков Матвей
Провосеков Матвей
Почему только электричество, нужно и от газа отказаться и запретить его транзит. Идиoтизм окраинской власти не имеет дна.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
васильевич василий
васильевич василий
бойлерная эпидемия
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Опять жопоголовых будут обирать...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги