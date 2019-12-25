Зеленский запретил импорт электричества из России: подписан закон

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон по обеспечению контроля цен на электроэнергию в условиях недостаточной конкуренции.

Он включает в себя запрет на продажу и поставку электроэнергии, которая импортируется из Российской Федерации. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.

"Вместе с тем Кабинет Министров Украины имеет право отменять этот запрет на определенный им срок во избежание чрезвычайной ситуации в объединенной энергосистеме Украины", - говорится в сообщении.

Зеленский запретил импорт электричества из России Коллаж

Закон предусматривает решение на случай существенного колебания цен на рынке электроэнергии. В таком случае Национальная комиссия, которая регулирует сферу энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), имеет право устанавливать предельные цены на рынке "на сутки вперед" с соответствующим обоснованием.

"Такие цены устанавливаются после консультаций с Антимонопольным комитетом Украины", - отметили в пресс-службе.

НКРЭКУ получило право временно, до 1 апреля 2020 года, устанавливать производителям комбинированной электрической и тепловой энергии тариф на отпуск электроэнергии.

Документ также предусматривает, что гарантированный покупатель направляет разницу между доходами и расходами, возникшую во время выполнения им специальных обязанностей, на обеспечение покрытия собственных расходов на выполнение специальных обязанностей по покупке электрической энергии по "зеленому" тарифу и по аукционной цене.

Ранее OBOZREVATEL писал, что после введения запрета на импорт электричества из России по двусторонним договорам, Украина будет закупать российскую электроэнергию под видом белорусской.

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