Зеленский обещает второй паспорт, а Порошенко – богатство: чего ожидать от кандидатов

Владимир Зеленский и Петр Порошенко стали лидерами в президентской гонке по результатам всех экзит-полов и, скорее всего, продолжат битву за кресло главы государства во втором туре. Оба кандидата в своей программе обещают экономический прорыв.

И Зеленский, и Порошенко поддерживают запуск рынка земли, отмену налога на прибыль, видят развитие энергетики в наращивании собственной добычи, а не в снижении тарифов. При этом ноу-хау Зеленского – экономический паспорт украинца, а Порошенко видит страну в качестве аграрного лидера и транспортного хаба.

OBOZREVATEL разобрался, какие экономические обещания дали лидеры президентской гонки.

Рынок земли

Зеленский:

"за" рынок, но без деталей.

"Формирование прозрачного рынка земли" – так звучит один из пунктов программы кандидата Владимира Зеленского. В самой программе этот тезис никак не разъясняется. Также лидер "95 квартала" не затрагивал эту тему и в публичных выступлениях.

Порошенко:

"за" рынок, но с ограничениями.

Также за открытие рынка земли выступает и действующий президент Петр Порошенко. Правда, в предвыборной программе об этом нет ни слова. А вот в публичном пространстве кандидат неоднократно высказывал свою позицию. Мол, рынок нужно ввести, но с ограничениями.

"Мы, работая в угоду популистам говорим: "Нет, нет, нет. Мы не коснемся этого вопроса". А почему это? А если установить минимальную цену на землю, очень дорогую? Чтобы человек получил справедливые деньги. А если установить высокий регистрационный сбор? Чтобы местные советы получили от этого большие доходы? А если размер этого регистрационного сбора будет такой, что не будет никакого смысла землю перепродавать, чтобы не пришли спекулянты? На первом этапе запретить покупать землю иностранцам. А если ограничить максимальные объемы этой земли, чтобы не скупили все аграрные олигархи", – заявил Порошенко 10 января в Ровенской области.

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Налоги

Зеленский:

нулевая декларация для бизнеса;

"простые и понятные" налоги;

налог на выведенный капитал вместо налога на прибыль;

льготный налоговый год для новых предприятий.

Итак, кандидат в своей программе предлагает всем бизнесменам пройти "чистилище". Заплатить 5% и легализовать доходы, полученные в "тени". Кроме того, Зеленский обещает отменить налогооблажение прибыли предприятий. Вместо этого ввести налог на выведенный капитал, то есть государству придется платить, только если прибыль предприятия, например, будет выведена в виде дивидендов собственникам.

То есть, если оставлять прибыль в предприятии и инвестировать ее в развитие, платить не придется.

"Налоги станут простыми и понятными. Замена налога на прибыль налогом на выведенный капитал даст бизнесу больше свободы для развития и снизит административное давление. Платить налоги должны все", – говорится в программе Зеленского.

Порошенко:

поддерживает нулевую декларацию и налог на прибыль, но ничего не обещает.

В программе действующий президент тему будущих налогов обошел стороной. При этом ранее в публичных высказываниях поддерживал и нулевую декларацию, и налог на выведенный капитал.

"Заявляю, что после возвращения народных депутатов с избирательных гонок в зал Верховной Рады буду предлагать вернуться к законопроекту о налоге на выведенный капитал как ключевой источник для внутренних инвестиций", – написал Порошенко на своей странице в соцсети.

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Тарифы

Зеленский:

снизить тарифную нагрузку на малообеспеченных;

добиться энергетической независимости.

В отличие от многих коллег по избирательной гонке, Владимир Зеленский в своей программе не обещает в несколько раз снизить тарифы на газ или даже "сделать их доступными". Вместо этого кандидат предлагает снизить нагрузку на малообеспеченных и добиться энергетической независимости (то есть отказаться от импорта энергоресурсов за счет увеличения собственной добычи).

"Украина должна перейти на обеспечение своих потребностей за счет собственных энергетических ресурсов, став впоследствии их экспортером на европейский рынок", – говорится в программе Зеленского.

Порошенко:

все еще обещает энергетическую независимость.

Тему тарифов Петр Порошенко обошел стороной. Также в программе не упоминается и энергетическая независимость. Однако, будучи президентом, Порошенко утвердил программу "2020", в которой шла речь о том, что уже к следующему году страна сможет обеспчить себя голубым топливом самтостоятельно. Однако, уже сейчас ясно, что до указанного срока справиться не удастся. Теперь же президент ожидает, что добиться энергонезависимости можно будет к 2021-2022 годам.

Будущее экономики Украины

Порошенко:

Страна станет аграрным и IT-лидером и транспортно-логистическим хабом Европы.

Петр Порошенко в своей программе заявляет, что за следующие пять лет Украина должна стать:

– лидером аграрного сектора в Европе;

– одним из пяти новых глобальных лидеров ИТ-сектора;

– региональным лидером индустриального развития;

– транспортным хабом Восточной Европы.

Для этого кандидат обещает привлекать новые инвестиции, совершенствовать транспортную инфраструктуру, создавать перерабатывающие производства на территории страны, чтобы экспортировать готовую продукцию, а не сырье.

"Мы направим усилия на привлечение инвестиций и содействия экспорту продукции с высоким уровнем добавленной стоимости. Отдельный приоритет – поддержка украинской науки и содействие ее тесному взаимодействию с реальным сектором", – говорится в программе действующего президента.

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Зеленский:

экономика для человека;

Владимир Зеленский менее смел в своих оценках перспектив страны на период будущей каденции избранного президента. В первую очередь, уверен кандидат, необходимо заниматься детенизацией, формированием свободной конкуренции, развитием внутреннего производства и "недорогими" кредитами.

"Страна нуждается в капитальном ремонте инфраструктуры. Строительство дорог по европейским стандартам, автоматический контроль веса и скорости автомобилей, восстановление аэропортов в каждом областном центре, подписание соглашения "Открытое небо" с ЕС, устранение монополизма на транспорте – мои приоритеты", – говорится в программе Зеленского.

Также он обещает доступные кредиты для молодежи, гарантии всем инвесторам, экономический паспорт для каждого украинца. Мол, каждый ребенок будет иметь право накапливать на своем счету часть средств от реализации природных благ (недра, земля). А при достижении 18 лет накопленные деньги якобы будут отдавать украинцам.

Кроме того, кандидат предлагает перейти от солидарной до накопительной пенсионной системы. А это означает, что украинцы сами будут копить на свою старость.

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Что может президент

Многие обещания кандидатов на самом деле просто не могут быть выполнены. Полномочия президента описаны в 106 статье Конституции. И, практически, особых рычагов влияния на экономику у главы государства нет. Зона ответственности президента – оборона и внешняя политика. При этом, если по его мнению решение Кабмина или закон противоречат Конституции, он может их заблокировать.

Глава государства имеет право признать иностранное государство, вести переговоры от имени страны, подписывать договоры, назначать и увольнять послов, представлять государство в международных отношениях и т.д. Правда, при этом несколько рычагов влияния на экономику все-таки у президента есть.

Первое – работа с парламентом. Президент может разрабатывать и подавать законопроекты, также ветировать принятые парламентом документы (чтобы преодолеть вето, необходимо набрать 300 голосов).

Второе – принимать кадровые решения. Президент подает кандидатуры на должности главы Фонда госимущества, делегирует своих представителей в комиссию, которая выбирает членов НКРЭКУ (устанавливают тарифы на коммунальные услуги), назначает половину состава Совета НБУ, предлагает кандидатуру на должность главы НБУ, имеет влияние на силовиков (СБУ, Генпрокуратуру).

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