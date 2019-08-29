Зеленский выбрал премьера: хочет продать "Приват" и поднять зарплаты министров до $10 тысяч

Владимир Зеленский определился с тем, кто станет новым премьер-министром Украины. Выбор пал на Алексея Гончарука, который сейчас работает в Офисе главы государства.

И хотя официально назначить премьера может только парламент, с учетом, что у пропрезидентской партии "Слуга народа" есть большинство голосов, будущее Кабмина зависит от решения президента.

О том, чего можно ждать от премьера Гончарука – в материале OBOZREVATEL.

Продажа госбанков и запуск рынка земли: чего ждать от Гончарука

Алексей Гончарук в политике далеко не новичок. В 2014-м он возглавлял избирательный список "Силы людей", являлся одним из учредителей проекта "Люди важны" киевского депутат Сергея Гусовского и руководителя гостаможни Максима Нефедова. Накануне парламентских выборов обсуждался вариант создания собственной партии на базе проекта, но не сложилось.

Гончарук и Зеленский Дело

Однако в результате актив "Люди важны" разошелся по разным направлениям. Нефедов ушел на госслужбу, Гусовский решил баллотироваться самостоятельно, а Гончарук попал в "Слугу народа". Туда его привел создатель Монобанка Дмитрий Дубилет (он вошел в инвестиционный совет). Гончарук завоевал доверие главы Офиса президента Андрея Богдана, и стал отвечать за экономическое направление команды.

Публично Гончарук долгое время озвучивал исключительно либеральные взгляды: открыть рынок земли, уменьшить роль государства, защищать обычного гражданина, провести масштабную приватизацию. Кстати, организация "Люди важны" стала кузницей кадров для Зеленского. Претендент на главу комитета экономического развития от "Слуги народа" Дмитрий Наталуха также член "Людей".

Чем запомнился Гончарук. Политик возглавил Офис эффективного регулирования. Это организация, которая финансируется ЕС. Они работали вместе с органами власти разных уровней, разрабатывали решения и поддерживали работу "реформаторов в министерствах". Самостоятельно Офис ничего воплотить в жизнь не мог, однако под руководством Гончурука принял участие в:

отмене обязательных печатей на документах ;

продажу недр через аукционы ;

запуске малой приватизации;

создании возможности оплачивать с мобильного счета некрупные покупки.

Офис разработал еще десятки решений, часть из которых всего лишь публично презентовали и на этом все закончилось. К слову, с Офиса Гончарука в "Слугу народа" попали Елена Шуляк, Алексей Оржель, Денис Малюська, Виталий Безгин и Александр Кубраков. Все они – соратники молодого экономиста с юридическим образованием.

Чего ждать от Гончарука

Запуск рынка земли до конца года

"У нашей команде есть понимание: если этого (открытие рынка земли. – Ред.) не сделать в этом году, то потом будет достаточно сложно", – сказал он в интервью Вloomberg, отметив, что Офис президента ищет "наименее болезненную и наиболее эффективную модель" открытия рынка.

Алексей Гончарук The Page

Зарплаты для министров в 10 тысяч долларов

"Думаю, что это (достаточный уровень заработной платы. – Ред.) порядка 10 тысяч долларов, но может быть и больше. Тут есть еще и этический вопрос: мы воюющая страна", – заявил он в эфире "112 канала".

Легализация казино

По словам будущего парламентария Данила Гетманцева, вопросом легализации казино в команде занимается Гончарук. Он якобы уже разрабатывает законопроект. "Сейчас я не занимаюсь этой темой. За нее отвечает Алексей Гончарук", – сказал он в интервью "Экономической правде".

Продаст госбанки

"Банки должны быть проданы в первую очередь. Я хотел бы, чтобы 10 крупных системных банков зашли в Украину. Для этого нам нужно продемонстрировать экономический рост, независимость банковского регулятора – Национального банка – и наладить работу судебной системы", – отметил Гончарук в интервью Вloomberg.

ПриватБанк

Напомним, что в собственности государства находятся – ПриватБанк, Ощадбанк, Укрэксимбанк и Укргазбанк.

Биография Гончарука

Алексей Гончарук – заместитель главы Офиса президента Украины (с мая 2019 года).

Образование. В 2001-м поступил в Институт права им. князя Владимира Великого МАУП, которую окончил по специальности "Правоведение". В 2012 году окончил Национальную академию государственного управления при Президенте Украины. Также выпускник Aspen Institute Kyiv и Києво-Могилянской бизнес-школы.

Работа. В студенческие годы работал младшим юристом ООО "Городнянский завод продтоваров". В 2005 году пошел на работу в инвестиционную компанию PRIOR-Invest (Киев) – первоначально юрист, а с 2006 года возглавлял там юротдел.

С 2008 года – основатель и управляющий партнёр, а также арбитражный управляющий юрфирмы Constructive Lawyers.

С 2009 года – президент Ассоциации помощи пострадавшим инвесторам. Являлся председателем третейского суда в Союзе инвесторов Украины и заместителем гендиректора ООО "Первая украинская индустриально-инвестиционная компания".

С сентября 2015 года возглавлял финансируемый Евросоюзом экспертно-аналитический центр "Офис эффективного регулирования" (BRDO).

Политика. В 2014-м баллотировался в Верховную раду по списку партии "Сила людей" (под №1). С января по август 2015 года – советник министра экологии и природных ресурсов Игоря Шевченко, после стал советником министра экономразвития и торговли Степана Кубива.

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