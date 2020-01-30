Зеленский встретился с президентом SOCAR: о чем договорились

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом азербайджанской энергетической компания SOCAR Ровнагом Абдуллаевым.

Глава государства отметил, что украинская власть будет способствовать реализации совместных с компанией проектов в сферах поставки нефти и газа, сообщили на сайте Офиса президента.

Также стороны обсудили возможности инвестирования в газотранспортную отрасль Украины.

Зеленский встретился с президентом SOCAR Сайт Офиса Президента

Зеленский отметил важность реализации договоренностей о работе компании в Украине, которые были достигнуты во время его визита в Азербайджан в декабре прошлого года.

Во встрече также приняли участие вице-президент SOCAR Эльшад Насиров и руководитель представительства SOCAR в Украине Эльчин Мамедов.

Ранее OBOZREVATEL писал, что энергетическая компания SOCAR заинтересовалась в приватизации ПАО "Одесский припортовый завод". В среду, 29 января, представители компании вместе с представителями Фонда государственного имущества Украины осмотрели ОПЗ.

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