Зеленский внес в Раду неотложный законопроект о поддержке предпринимателей в карантин

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, который предусматривает поддержку для предпринимателей во время карантинных ограничений.

Документ №4429 зарегистрирован 26 ноября и передан на рассмотрение руководства парламента.

Называется проект закона "О социальной поддержке застрахованных лиц и субъектов хозяйствования на период действия ограничительных противоэпидемических мер, введенных с целью предотвращения распространения в Украине острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-Co V-2".

Он определен главой государства как неотложный. Сам текст документа пока отсутствует на сайте парламента.

Текст законопроекта на сайте Рады пока отсутствует.

Законопроект передан на рассмотрение руководству парламента.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Кабинете министров ранее обещали, что предприниматели и их сотрудники получат по 8 тысяч гривен.

Всего на помощь государство планирует выделить около 10 миллиардов гривен.