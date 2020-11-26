Зеленский внес в Раду неотложный законопроект о поддержке предпринимателей в карантин
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, который предусматривает поддержку для предпринимателей во время карантинных ограничений.
Документ №4429 зарегистрирован 26 ноября и передан на рассмотрение руководства парламента.
Называется проект закона "О социальной поддержке застрахованных лиц и субъектов хозяйствования на период действия ограничительных противоэпидемических мер, введенных с целью предотвращения распространения в Украине острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-Co V-2".
Он определен главой государства как неотложный. Сам текст документа пока отсутствует на сайте парламента.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Кабинете министров ранее обещали, что предприниматели и их сотрудники получат по 8 тысяч гривен.
Всего на помощь государство планирует выделить около 10 миллиардов гривен.