Зеленский внес в Раду неотложный законопроект о поддержке бизнеса в карантин

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, который предусматривает поддержку для предпринимателей во время карантинных ограничений.

Документ №4429 зарегистрирован 26 ноября и передан на рассмотрение руководства парламента.

Называется проект закона "О социальной поддержке застрахованных лиц и субъектов хозяйствования на период действия ограничительных противоэпидемических мер, введенных с целью предотвращения распространения в Украине острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-Co V-2".

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