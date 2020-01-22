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22 января • обновлено в 19:33
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Налоговые каникулы и менеджер 24/7: Зеленский озвучил предложения Украины инвесторам в Давосе

1.3т
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Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 22 января, на экономическом форуме в Давосе пообещал благоприятные условия для инвесторов, которые придут в Украину.

В частности, их на 2 года освободят от уплаты налога на прибыль (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

"Мы готовы говорить с крупными западными инвесторами. И у нас есть не только слова, но и серьезные предложения. Мы будем защищать инвестиции. Подготовлена новая программа Investment nanny. Каждому инвестору, крупной компании, которая приведет в Украину 100 млн долларов, мы обеспечим отдельный контракт с государством. У вас буде менеджер, который говорит на 5 языках, и будет доступен 24 часа в сутки", – пообещал президент.

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Зеленский озвучил предложения Украины инвесторам

Зеленский озвучил предложения Украины инвесторам

Скриншот из видео

Также Зеленский предложил инвесторам включиться в большую приватизацию. "На сегодня 500 предприятий готовы к приватизации. Первые два года всем инвесторам 10 млн долларов + мы предоставим налоговые каникулы. Вы не будете платить налог на прибыль", – добавил президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский также назвал вопросы безопасности главной угрозой для современного мира.

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Автор
Ирина Кулинич
Темы
Инвестиции в Украину Экономический форум в Давосе
Персона
Владимир Зеленский
Место
Швейцария
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Гаврилов Олег
Гаврилов Олег
После того, как укроина простила свои долги, а окучить и грохнуть могут ещё в аэропорту, про какие 100 млн. вообще речь?
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