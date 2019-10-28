Зеленский собрался "отобрать" у Украины спирт: озвучена цена вопроса

Приватизация "Укрспирта" может принести в бюджет Украины не менее 5 млрд гривен. Процесс может начаться уже в 2020 году.
Об этом на брифинге в понедельник, 28 октября, сообщила замглавы Офиса президента Юлия Ковалив. По ее словам, без либерализации производства спирта в Украине госпредприятие-монополист можно продать только по цене металлолома. Чтобы этого избежать, президент на прошлой неделе внес в Верховную Раду законопроект, который демонополизирует производство спирта. (Чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).
"Мы рассчитываем, что его примут до конца года. И в пакете с этим будет осуществлена подготовка к приватизации "Укрспирта". По нашим оценкам, приватизация "Укрспирта" принесет государству не меньше 5 млрд гривен. Она возможна исключительно на демонополизированном рынке, иначе целостные имущественные комплексы (здания, помещения) могут продаваться только как металлолом. Потому, что если на них нельзя производить спирт, они стоят в разы дешевле. Поэтому мы рассчитываем, что закон будет принят и вступит в силу до 1 января 2020 года. С этого момента начнется подготовка и приватизация всей спиртовой отрасли в Украине", – сказала Ковалив.
Она добавила, что возможные доходы от приватизации "Укрспирта" в проект бюджета еще не вносили. "Цифры в бюджет вносятся по мере принятия законов. И бюджет на сегодня дорабатывается ко второму чтению. Мы рассчитываем, что на следующей неделе проект бюджета ко второму чтению будет внесен в парламент", – отметила Ковалив.
"Укрспирт" приватизируют
Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект об отмене государственной монополии на производство пищевого спирта.
Министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов сообщил о кадровых перестановках в ряде профильных госучреждений. Так, и. о. директора ГП "Укрспирт" вместо Юрия Лучечко стал Сергей Блескун.
Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!
Читайте все новости по теме "Приватизация госимущества" на OBOZREVATEL.