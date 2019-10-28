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28 октября • обновлено в 12:34
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Зеленский собрался "отобрать" у Украины спирт: озвучена цена вопроса

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Приватизация "Укрспирта" может принести в бюджет Украины не менее 5 млрд гривен. Процесс может начаться уже в 2020 году.

Об этом на брифинге в понедельник, 28 октября, сообщила замглавы Офиса президента Юлия Ковалив. По ее словам, без либерализации производства спирта в Украине госпредприятие-монополист можно продать только по цене металлолома. Чтобы этого избежать, президент на прошлой неделе внес в Верховную Раду законопроект, который демонополизирует производство спирта. (Чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

"Мы рассчитываем, что его примут до конца года. И в пакете с этим будет осуществлена подготовка к приватизации "Укрспирта". По нашим оценкам, приватизация "Укрспирта" принесет государству не меньше 5 млрд гривен. Она возможна исключительно на демонополизированном рынке, иначе целостные имущественные комплексы (здания, помещения) могут продаваться только как металлолом. Потому, что если на них нельзя производить спирт, они стоят в разы дешевле. Поэтому мы рассчитываем, что закон будет принят и вступит в силу до 1 января 2020 года. С этого момента начнется подготовка и приватизация всей спиртовой отрасли в Украине", – сказала Ковалив.

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Она добавила, что возможные доходы от приватизации "Укрспирта" в проект бюджета еще не вносили. "Цифры в бюджет вносятся по мере принятия законов. И бюджет на сегодня дорабатывается ко второму чтению. Мы рассчитываем, что на следующей неделе проект бюджета ко второму чтению будет внесен в парламент", – отметила Ковалив.

"Укрспирт" приватизируют

"Укрспирт" приватизируют

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект об отмене государственной монополии на производство пищевого спирта.

Министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов сообщил о кадровых перестановках в ряде профильных госучреждений. Так, и. о. директора ГП "Укрспирт" вместо Юрия Лучечко стал Сергей Блескун.

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Темы
Приватизация госимущества Реформы в Украине Реформы Зеленского
Персона
Юлия Ковалив
Место
Украина
Теги
Укрспирт приватизация
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Мир Миру
Мир Миру
У 1895 році державну монополію на алкоголь запровадила Росія, завдяки чому продаж алкоголю став основним джерелом доходу для російського уряду.
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