Зеленский: не называйте Украину коррумпированной! Это неправда!

Президент Украины Владимир Зеленский попросил перестать называть Украину коррумпированным государством.

Об этом он заявил на 56-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, сообщили на сайте главы государства. По его словам, в Украине продолжается борьба с коррупцией, потому упоминания о нашем государстве исключительно как о коррумпированном – ложные и безосновательные.

Коррупция в Украине

"Когда я встречался с Президентом США Дональдом Трампом, он отмечал, что в предыдущие годы наша страна была коррумпированной. И я сказал ему, что мы боремся с коррупцией каждый день. Но, пожалуйста, прекратите говорить, что Украина является коррумпированной страной. Потому что с сегодняшнего дня это уже неправда", – сказал Зеленский.

Он добавил, что власть пытается изменить негативный имидж Украины. "Посмотрите на нашу команду – там есть разные люди. Что мы украли? Все деньги, которые я имею, я заработал своим талантом. И у нас теперь новая команда, и никто из нас ничего не украл у правительства, у налогоплательщиков. Мы платили налоги", – сказал президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, Печерский райсуд Киева обязал Госбюро расследований открыть уголовное производство против министра экономики Украины Тимофея Милованова.

На Одесщине чиновники в течение двух лет присваивали 7 млн ​​гривен бюджетных средств, которые предназначались для помощи 190 детям.

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