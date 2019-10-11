Зеленский сделал новое важное назначение: в "Укроборонпроме" кадровые перестановки

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко стал членом наблюдательного совета концерна "Укроборонпрома".

Об этом сказано в указе президента Украины Владимира Зеленского, который опубликовали в пятницу, 11 октября, на сайте главы государства. "Назначить членом наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром" Витренко Юрия Юрьевича – директора исполнительного "Группы Нафтогаз" акционерного общества "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" (по согласию)", – говорится в указе.

"Нафтогаз"​​​

Как сообщал OBOZREVATEL, финансовый аудит государственного концерна "Укроборонпром" за 2018-2019 годы проведет компания Baker Tilly Ukraine.

Основным акционером государственного концерна "Укроборонпром" скорее всего станет Министерство обороны. Об этом заявил секретарь Совета по национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.

Генеральний директор "Укроборонпрома" Айварас Абромавичус инициировал расследование подписания Павлом Букиным указа об изменении устава концерна с последующим выведением из-под его контроля государственной компании "Укрспецэкспорт".

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