Зеленский решил обвалить курс гривни: к чему может привести новый доллар в Украине

Президент Владимир Зеленский заявил, что уважает независимость Национального банка, но при этом курс доллара должен быть около 30 грн/$, а из-за дешевой валюты банкротятся предприятия-экспортеры.

Идею искусственно обваливать гривню уже раскритиковали и экономисты, и бывшие чиновники. О том, как глава государства может обрушить нацвалюту и к чему это приведет – читайте в материале OBOZREVATEL.

Зеленский "слушает не тех", но обвалить курс самостоятельно не получится

Президент заниматься валютным рынком не должен – у него нет на то ни полномочий, ни рычагов влияния, ни даже необходимых знаний. Но Зеленский после президентских и парламентских выборов фактически получил безграничную власть и небывалый мандат доверия от украинцев.

Собеседники OBOZREVATEL в Кабмине рассказывают о преимуществах личного общения с главой государства. Прошлый состав правительства имел более тесный контакт с Нацбанком: они проводили совместные встречи и вместе пытались донести до президента "нужную" информацию. Другая же группа "советчиков" (в ней есть руководство одного из госбанков) уверяла президента: курс доллара нужно "отпустить", иначе бюджет провалят, а бизнес закроется. Мол, экономику высушили, а правильное поведение – печатать деньги.

Но вот ключи от печатного станка и валютного рынка находятся в Нацбанке. "Поменять политику Национального банка не так и просто, как может показаться. Смолий ушел, но осталось правление во главе с Екатериной Рожковой. Она сейчас представляет правление. Дело в том, что это коллегиальный орган. Глава НБУ сам ни одного решения принять не может. У нас Нацбанк уже чудесно работал без главы, когда ушла Гонтарева, а ее месяцами не могли уволить и назначить другого человека. Сейчас может быть такая же ситуация. Смолия нет, но правление осталось", – отмечает источник в правительстве.

Курс доллара в Украине pixabay

По его словам, чтобы выполнить план президента, включить печатный станок и отпустить гривню, недостаточно назначить только главу НБУ. Нужно поменять все правление. И при чем необходимо найти не просто квалифицированных людей, не запятнанных связями с политикой, но и тех, кто при этом согласится выполнять сомнительную стратегию Зеленского касательно эмиссии и девальвации.

"Многие, кого собеседовали на должность Смолия, сами отказались от нее. У НБУ неплохая репутация на рынке. Пойти вместо Смолия и обвалить курс – запятнать себя", – рассказывает собеседник.

Павел Кухта, который исполнял обязанности министра экономики в Кабмине Шмыгаля, в комментарии OBOZREVATEL также заявил, что печатать гривню и обваливать курс неправильно, а сделать это можно только с помощью коллегиального решения правления НБУ.

"Бюджет недовыполнят в конце года, в нем уже огромный дефицит, в который и так можно уложиться, если где-то не хватит ресурса. Подрыв независимости Национального банка приведет к более плачевным последствиям, чем невыполнение бюджета", – рассказывает он.

Бывший и.о. министра также считает, что даже если дискуссия о валютной политике и проводится, ее в любом случае лучше вести кулуарно, а не публично, как это делает Зеленский. "Президент вправе говорить то, что думает. Но, наверное, мы бы хотели иметь более четкое распределение власти, где у каждого есть своя ответственность. Но у нас президент по факту и глава коалиции, он более вовлечен во все, чем другие президенты. Именно это дает ему ту власть, которая у него есть. Сам он по должности к экономике отношения не имеет", – говорит Кухта.

Как могут обвалить гривню и к чему это приведет

Чтобы искусственно поднять курс доллара, Нацбанк должен активно печатать гривню (это увеличит спрос на валюту), и самостоятельно скупать доллары с рынка. Сделать это можно очень быстро, вот только плачевных последствий после этого не избежать.

Сейчас, несмотря на глубокий экономический кризис, ни скачка цен, ни резкого подорожания доллара нет, добавляет финансовый аналитик Владимир Мазуренко. Если же напечатать гривню, количество денег в экономике увеличится, вырастет спрос на товары и услуги. Но практически сразу же после этого вырастут цены. Что может изменится:

Инфляция будет расти следом за курсом. В Украине примерно четверть потребительской корзины зависит от импорта. Следом за подорожанием доллара, примерно через одну-две недели, начнут расти и цены на импортные товары: технику, одежду и даже продукты питания.

По подсчетам Владимира Мазуренко, при резком подорожании доллара до 30 грн/$, рост цен в Украине уже в первые месяцы ускорится на 2,2 процентных пункта. Также будут дорожать бензин (стоимость литра А-95 может вырасти в цене на 2,1 грн), газ (кубометр при подорожании доллара до 30 грн может вырасти в цене на 30-45 копеек).

Следом за газом и бензином, но с определенным отставанием, начнут расти в цене и другие коммунальные услуги: горячая вода, отопление и даже холодная вода и электроэнергия.

Как могут изменится цены при курсе в 30 грн/$:

бананы: с 28-30 до 36 грн за кг;

газ: с 2,7 до 3-3,15 грн за кубометр (без учета абонплаты);

общий рост цен: с 6 до 8,2% в 2020 году;

горячая вода: с 97 до 108 грн за кубометр воды в Киеве.

К примеру, килограмм бананов в супермаркетах в среднем стоит $ 1,2. Если сейчас это 31,5 грн, то к концу следующего года – 36,1 грн за килограмм.

Квартиры и машины. В Украине рынок недвижимости и авто также привязан к стоимости доллара. Все цены зафиксированы в американской валюте, хотя и платятся в гривнях. К примеру, квартира в Киеве, которая сейчас продается за 1 млн 80 тыс. грн, после обещанного курса в 30 грн будет стоить уже 1 млн 200 тыс. грн. Такая же ситуация и с машинами. Их пригоняют из-за границы, цены фиксируют в долларах.

Чтобы выполнять бюджет, несмотря на низкий курс доллара, правительство еще на этапе разработки прогнозов должно учитывать реальное положение на рынке. И хоть крепкая гривня и лишает доходов экспортеров, ее резкий обвал может ударить по всем украинцам.