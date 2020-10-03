Зеленский разрешил вернуть огромные зарплаты чиновникам и менеджерам госкомпаний

Президент Владимир Зеленский подписал законопроект №3991, принятие которого дает возможность Кабинету министров отменять ограничение максимальных заработных плат для чиновников, менеджеров государственных компаний и членов наблюдательных советов.

Соответствующая информация размещена на сайте Верховной Рады. Отметим, решение ограничить зарплату размером не больше 10 минималок приняли еще вначале карантина. Оно коснулось не только чиновников, но и менеджеров, членов набсоветов государственных компаний, в том числе ПриватБанка, "Нафтогаза" и т.д.

Президент подписал законопроект Сайт Рады

В "Привате" из-за такого решения уволился один из руководителей IT-направления.

самые высокие зарплаты – у менеджеров "Нафтогаза", "Укрзалізниці", "Укрпочты" и "Энергоатома";

глава "Нафтогаза" Андрей Коболев вместе с премиями в 2019-м зарабатывал свыше 3,5 млн грн в месяц;

Отметим, глава "Укрпочты" Игорь Смелянский задекларировал доход по основному месту работы в размере 652 тыс. грн. Правда, последняя декларация – за 2017-й. С того момента доход менеджера мог существенно вырасти. До этого глава одного из крупнейших госпредприятий работал в KPMG в Нью-Йорке (одна из аудиторских компаний Большой четверки). И, вероятно, уровень заработка и до того был высоким.

Решение об ограничении заработных плат Конституционный суд несколько недель назад признал незаконным.

Кстати, представитель президента в КСУ Федор Вениславский также согласился, что ограничение зарплат было незаконным.

По оценкам аналитика Владимира Мазуренко, речь идет примерно о 190 млн грн, которые были недоплачены чиновникам и менеджерам государственных предприятий за время карантина. "Нужно понимать, что руководители высшего звена, особенно в компаниях, не могут получать 47 тыс. грн до тех пор, пока закончится карантин. А он может длится и несколько лет. Мы уже видели, что из ПриватБанка уволился член правления по информационным технологиям Андрей Гриценюк, признанный специалист в своей сфере. Он легко пойдет в частный банк на зарплату в десятки раз выше, чем он получал во время карантина из-за ограничений в государственном банке", – говорит Мазуренко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабмин утвердил график, согласно которому минималка выросла с 1 сентября до 5000 грн, с 1 января 2021 – до 6000 грн, с 1 июля 2021 – до 6500 грн.