Зеленский рассматривает девять кандидатов на пост главы НБУ: СМИ узнали фамилии

Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает девять претендентов на пост главы Национального банка.

Об этом со ссылкой на информацию от источников в "Слуге народа" и Офисе президента сообщила "Лига".

По их словам, есть две группы кандидатов: те, кто, вероятно, продолжит прежнюю политику НБУ, вторые – те, кто удовлетворит запрос Банковой на смену этой политики.

В первой группе пятеро кандидатов.

Юрий Городниченко, профессор экономики университета Бэркли (США), лучший молодой экономист мира по версии авторитетного рейтинга Repec Ideas.

Зеленский пообщался с ним по видеосвязи в понедельник. Городниченко, якобы был готов, но при выполнении трех условий: сохранении прежней политики НБУ, реальной независимости регулятора и отказе от политического давления, а также гарантии физической безопасности руководства регулятора.

Владимир Лавренчук. Экс-глава Райффайзен Банка Аваль считался одним из топ-кандидатов на должность главы НБУ еще после отставки Валерии Гонтаревой в 2018-м, но тогда президент Петр Порошенко предпочел Якова Смолия.

По словам Лавренчука, предложений возглавить НБУ к нему не поступало, рассказал сам банкир. "К тому же у меня лично нет намерений становиться главой НБУ", – добавил Лавренчук.

Дмитрий Сологуб. После заявления Смолия об отставке Зеленский пригласил на встречу правление НБУ, чтобы обсудить требования к новому руководителю. Топ-менеджеры Нацбанка отметили, что лучшим выбором стал бы кто-то из них (Катерина Рожкова, Дмитрий Сологуб, Олег Чурий, Сергей Холод, Роман Борисенко).

По информации сайта, Зеленский рассматривал Дмитрия Сологуба (курирует блок монетарной политики). Но в дальнейшем контактов с правлением относительно нового главы не было. Зеленский якобы считает, что у действующих членов правления нет шансов набрать в Верховной Раде 226 голосов.

Андрей Кириленко – профессор финансов Кембриджского Университета. Как и Городниченко, он выходец из Украины, добившийся успеха на Западе. Чем закончилось общение президента с Кириленко неизвестно.

Сергей Гуриев. Гуриев вырос в Киеве, учился в Москве, один из самых известных российских экономистов либерального толка. Гуриев был вынужден покинуть Россию в 2013-м, из-за опасения за свою свободу и безопасность. Сейчас живет и работает во Франции, до недавнего времени был главным экономистом ЕБРР.

По информации издания, у Офиса президента был разговор с Гуриевым по видеосвязи. Но с его назначением есть сложность: для того, чтобы возглавить НБУ, Гуриеву придется сменить гражданство.

Ко второй группе кандидатов, готовых "сузить" независимость НБУ и смягчить монетарную политику, относят четверых претендентов.

Кирилл Шевченко. Имя действующего главы Укргазбанка было первым, кого собеседники издания в Раде и ОП называли вероятным преемником Смолия. Он же – пример того, как конкретного кандидата пытаются "сбить": народный депутат Александр Дубинский (СН, считается одним из депутатов так называемой "группы Игоря Коломойского" внутри Слуги народа) развернул против Шевченко целую кампанию через свои медиаплощадки.

По информации собеседников, НАБУ ведет расследование, в котором фигурантом якобы является родственник Шевченко. "Это потенциальная возможность для давления на него, если он станет главой НБУ", – отметил собеседник.

Сергей Круглик. Экс-руководитель международного департамента в НБУ времен Сергея Арбузова и Игоря Соркина.

Впервые его фамилия попала в информпространство в контексте назначения в НБУ на прошлой неделе с подачи агентства Українські новини (входит в Интер Медиа Групп Дмитрия Фирташа и Сергея Левочкина). Позже в сети появилась упомянутая англоязычная публикация. Собеседники среди участников консультаций подтвердили, что Зеленский действительно рассматривает кандидатуру Круглика.

Богдан Данилишин. Действующий глава Совета НБУ (в котором он был последовательным оппонентом Якова Смолия) и экс-министр экономики в одном из правительств Юлии Тимошенко.

Данилишин – заклятый оппонент руководства НБУ, он публично критиковал работу Смолия и правления. Данилишин также поддерживает всестороннее использование Нацбанка для разогрева экономики. Не так давно он написал письмо президенту и Верховной Раде, в котором рекомендовал, как улучшить монетарную политику и провести эмиссию через выкуп Нацбанком ОВГЗ на вторичном рынке.

Елена Щербакова. До прихода команды Гонтаревой Щербакова долгое время работала на топ-позициях в Нацбанке, входила в правление регулятора.

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