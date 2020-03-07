Зеленский рассказал, зачем уволил Гончарука

Президент Владимир Зеленский инициировал увольнения Алексея Гончарука с должности премьер-министра из-за низкой эффективности его Кабмина.

Об этом он заявил в интервью Bloomberg, передает пресс-служба главы государства. "Нужно было реагировать на эффективность работы Кабинета (министров. - Ред.), – сказал он. – Когда вы делаете такие глубокие изменения в стране, вы не можете проиграть. Дело не в ваших личных рейтингах, не в том, что вас могут прогнать из власти, а в том, что в Украине, возможно, больше не будет шанса сделать эти изменения".

Владимир Зеленский

Глава государства отметил, что курс Украины не меняется от кадровых перестановок. Украина и в дальнейшем нацелена на выполнение реформ, заявленных в программе Владимира Зеленского. В частности, речь идет о дальнейшем сотрудничестве с Международным валютным фондом, внедрения земельной реформы, разработку нужного законопроекта о банках, не позволит бывшим владельцам возвращать их. У нового правительства есть достаточно возможностей доказать, что сомнения критиков беспочвенны, пишет издание Bloomberg.

"Я не планирую менять ни одного человека в стране, работает справедливо и эффективно", - отметил Владимир Зеленский, отдельно говоря о должности, на которые назначает Президент. Также он отметил, что олигархи не влияют на новое правительство.

"Они (олигархи. - Ред.) Обладают 70-80% активов в Украине. Каждый менеджер в Украине работал на кого-то из них или каким-то образом связан с кем-то из них. Ведь они нанимают лучших - мы должны это понимать", – отметил Глава государства.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 марта Верховная Рада отправила в отставку премьер-министра Алексея Гончарука.

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