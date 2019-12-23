"Не скидки, а табло!" Зеленский обратился к АЗС из-за дорогого бензина

В понедельник, 23 декабря, президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с представителями компаний-участниц топливного рынка, нефте- и газодобывающей отрасли и сетей АЗС, в рамках которого призвал снизить цены на топливо.

Обсуждали также детенизацию рынка. Об этом сообщает пресс-служба главы государства (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Мы обращаемся к вам с предложением более активно отреагировать на укрепление курса и уменьшить соответственно цену на бензин. Не предоставить скидки, а уменьшить цену на табло", – сказал Зеленский.

Зеленский обратился к АЗС из-за дорогого бензина

Заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив отметила, что реальная цена на горючее ощутимо отличается от цены, которую устанавливают компании в соответствии с программами лояльности.

"Такая ситуация несвойственна большинству европейских рынков – когда существуют настолько большие программы лояльности. Мы предлагаем цену, по которой вы реально продаете бензин, переложить на стелу и оптимизировать программы лояльности, тем самым увеличив конкуренцию на рынке", – озвучила она.

Представители компаний – участниц топливного рынка в свою очередь отметили проблему нелегальных АЗС. По их данным, почти 25% автозаправочных станций работают вне закона. Также действуют нелегальные нефтеперерабатывающие заводы.

Президент пообещал активно бороться с нелегальным рынком и уже в начале года провести с правоохранительными органами совещание на эту тему.

"Мы готовы помочь. Если у вас есть данные по областям – предоставьте нам. С нелегалами мы разберемся. Я вам обещаю, что с января, после праздников, начнем очень жестко бороться со всеми нелегалами", – отметил Зеленский.

Участники совещания договорились снова встретиться в январе и обсудить проблему борьбы с нелегальными АЗС.

Зеленский призвал снизить цены на бензин Пресс-служба президента Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что снижение цен на бензин на фоне укрепления курса гривни происходит медленными темпами, поскольку на топливном рынке низкая конкуренция.

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