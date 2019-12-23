"Не скидки, а табло!" Зеленский обратился к АЗС из-за дорогого бензина

В понедельник, 23 декабря, президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с представителями компаний-участниц топливного рынка, нефте- и газодобывающей отрасли и сетей АЗС, в рамках которого призвал снизить цены на топливо.
Обсуждали также детенизацию рынка. Об этом сообщает пресс-служба главы государства (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).
"Мы обращаемся к вам с предложением более активно отреагировать на укрепление курса и уменьшить соответственно цену на бензин. Не предоставить скидки, а уменьшить цену на табло", – сказал Зеленский.
Зеленский обратился к АЗС из-за дорогого бензина
Заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив отметила, что реальная цена на горючее ощутимо отличается от цены, которую устанавливают компании в соответствии с программами лояльности.
"Такая ситуация несвойственна большинству европейских рынков – когда существуют настолько большие программы лояльности. Мы предлагаем цену, по которой вы реально продаете бензин, переложить на стелу и оптимизировать программы лояльности, тем самым увеличив конкуренцию на рынке", – озвучила она.
Представители компаний – участниц топливного рынка в свою очередь отметили проблему нелегальных АЗС. По их данным, почти 25% автозаправочных станций работают вне закона. Также действуют нелегальные нефтеперерабатывающие заводы.
Президент пообещал активно бороться с нелегальным рынком и уже в начале года провести с правоохранительными органами совещание на эту тему.
"Мы готовы помочь. Если у вас есть данные по областям – предоставьте нам. С нелегалами мы разберемся. Я вам обещаю, что с января, после праздников, начнем очень жестко бороться со всеми нелегалами", – отметил Зеленский.
Участники совещания договорились снова встретиться в январе и обсудить проблему борьбы с нелегальными АЗС.
Зеленский призвал снизить цены на бензин
Пресс-служба президента Украины
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что снижение цен на бензин на фоне укрепления курса гривни происходит медленными темпами, поскольку на топливном рынке низкая конкуренция.
Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!
Читайте все новости по теме "Бензин в Украине" на OBOZREVATEL.