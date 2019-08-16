Зеленский приготовил налоговую революция: 50% кешбэк и новые правила

В Украине уже в ближайшее время зарегистрируют ряд налоговых законопроектов, подготовленных пропрезидентской партией "Слуга народа". Среди новшеств: патенты вместо ФЛП и кэшбек в 50% для покупателей, которым не дали чек.

Об этом говорится в материале "Лига.нет". К примеру, власти хотят ввести оповестительные "патенты" для самозанятых (репетиторы, водители, сантехники и т.д.). ФЛП становиться не надо: человек добровольно платит фиксированную сумму только в те периоды, когда предоставляет свои услуги. В остальное время ничего платить не нужно.

Налоги в Украине

Среди других новшеств:

Внедрение цифровых РРО. Кассовые аппараты в смартфонах и планшетах, фискальные чеки – на обычных принтерах. Кешбек для покупателей, которым торговец не выдаст фискальный чек или подделает его. Нужно сообщить об этом в налоговую, и штрафует продавца (200% от суммы покупки), половину штрафа получает покупатель. Регистрация товарно-транспортных накладных для рисковых групп товаров (пшеница, орехи, металлы и металлопрокат, лекарства и бытовая техника), даже если предприятие не является плательщиком НДС. Борьба с конечными бенефициарами схем серого и черного импорта. Повышение минимальной ставки земельного налога с 0 до 0,8%, а также введение понятия "безусловного дохода" от обработки земельных участков площадью от 2 га. Борьба с черной арендой земли, когда владелец участка официально не обрабатывает свою землю, поэтому ничего за нее не платит, хотя на самом деле ее арендуют большие агрофирмы. Повышение ставки для единщиков третьей группы до 8% в течение двух лет в обмен на отмену для них обязательного ЕСВ. Именно здесь работает большая часть ФЛП в IT-сфере, ресторанах и юрфирмах. Изменение критерия для обязательного использования РРО: квадратные метры торговой площади вместо оборота (от 30 кв. М. В городах от 100 кв. м. – в селах). Идея направлена против торговцев, которые занижают свои обороты (критерий для РРО – 1 млн грн), чтобы не светить перед налоговой реальные доходы бизнеса.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в команде “Слуги народа” планируют разобраться со схемами в системе упрощенного налогообложения ФЛП. Для решения этого вопроса новая Верховная Рада уже в ближайшие недели продумает изменения в Налоговый кодекс.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся