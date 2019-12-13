Зеленский предложил помогать бизнесу за деньги Фонда гарантирования вкладов

Президент Украины Владимир Зеленский предложил создать Фонд развития предпринимательства, а 2 млрд гривен для него взять из Фонда гарантирования вкладов.

Об этом свидетельствует поданный им 12 декабря в парламент законопроект №2589, передает "Интерфакс-Украина". Для этого в госбюджет-2020 нужно будет внести поправки.

"Законопроектом предлагается увеличить поступления специального фонда госбюджета за счет средств от досрочного погашения векселей ФГВФЛ и предусмотреть Министерству финансов Украины расходы в соответствующих объемах по новой бюджетной программе "Фонд развития предпринимательства", – сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Таким образом, расходы госбюджета вместо 1,182 трлн грн предлагается увеличить до 1,184 трлн грн, а его дефицит должен вырасти с 94,274 млрд грн до 96,275 млрд грн.

Владимир Зеленский Офис президента

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