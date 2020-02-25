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25 февраля • обновлено в 13:19
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/ Рынки и компании

Зеленский пригрозил лишить Кабмин зарплаты: озвучена причина

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Президент Украины Владимир Зеленский предложил не платить зарплату членам правительства, если в ближайшее время государство не выплатит шахтерам долги по зарплате.

Об этом глава государства сказал во время выступления на Всеукраинском совещании работников угольной отрасли во вторник, 25 февраля. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

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Зеленский поставил условие Гончаруку

Зеленский поставил условие Гончаруку

"Долги по зарплате шахтерам на сегодня это больше 1 миллиарда гривен. Миллиард сто миллионов, будет полтора. Очень прошу в ближайшие месяцы – март, апрель – закрыть все долги перед шахтерами. Если пропустим хоть одни сутки, то мне кажется, что будет справедливым, если все правительство не будет получать зарплату в этот месяц", – сказал Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Андрей Довгань
Место
Украина
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Журба Валентина
Журба Валентина
Лукашенко нервно курит
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Baloban Valentina
Baloban Valentina
Правильно!!!Пора Гончарука Гнать!!!
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Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
Понты! У путина научился. Царь - хороший, бояре - враги!
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