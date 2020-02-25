Зеленский пригрозил лишить Кабмин зарплаты: озвучена причина

Президент Украины Владимир Зеленский предложил не платить зарплату членам правительства, если в ближайшее время государство не выплатит шахтерам долги по зарплате.
Об этом глава государства сказал во время выступления на Всеукраинском совещании работников угольной отрасли во вторник, 25 февраля. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
Зеленский поставил условие Гончаруку
"Долги по зарплате шахтерам на сегодня это больше 1 миллиарда гривен. Миллиард сто миллионов, будет полтора. Очень прошу в ближайшие месяцы – март, апрель – закрыть все долги перед шахтерами. Если пропустим хоть одни сутки, то мне кажется, что будет справедливым, если все правительство не будет получать зарплату в этот месяц", – сказал Зеленский.
Как сообщал OBOZREVATEL:
18 декабря Кабмин направил 322,6 млн гривен для выплаты зарплаты шахтерам.
Во вторник, 21 января, в здании Львовской ОГА лидеры профсоюзов ГП "Львовуголь" устроили протест с требованием выплатить работникам предприятия задолженность по зарплате, которую те не получают с ноября 2019 года.
6 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране большие проблемы с шахтерами и медиками.
В Минэнерго Украины заявили, что долги по зарплатам у шахтеров растут, так как из-за теплой зимы на складах не расходуются запасы угля.
Убыточные государственные шахты в Украине будут закрывать, а их сотрудникам придется искать новую работу.
В начале февраля украинским шахтерам погасили 163 млн гривен задолженности по зарплате.
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