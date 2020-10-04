Зеленский позаботился о работе для белорусов в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым поспособствовал привлечению ІТ-специалистов из Беларуси.

Об этом говорится в документе № 420/2020 "О некоторых мерах по привлечению предпринимателей, высококвалифицированных специалистов, являющихся гражданами Республики Беларусь".

Согласно указу, Кабмин должен продлить до 180 дней в год срок временного пребывания на территории Украины граждан Беларуси. Это касается предпринимателей, высококвалифицированных специалистов, в частности специалистов в сфере информационных технологий и инноваций, иммиграция которых отвечает интересам Украины, и членов их семей.

Также правительство должно обеспечить упрощенное получение вида на жительство для белорусов.

"Отдельно Кабмин должен оптимизировать порядок получения разрешений на использование труда иностранцев и лиц без гражданства для трудоустройства граждан Беларуси, которые являются высококвалифицированными ІТ-специалистами. Для этого предлагается сократить до пяти дней срок предоставления такого разрешения и предусмотреть возможность его получения по принципу молчаливого согласия", – отмечено в сообщении.

В указе подчеркивается, что нужно усовершенствовать процедуру регистрации белорусских IТ-специалистов как физлиц-предпринимателей – плательщиков единого налога. Еще Кабмин должен обеспечить бесперебойное функционирование единого информационного портала и телефонов горячей линии для предоставления консультаций белорусам, которые иммигрируют в Украину.

Отмечается, что указ вступает в силу со дня его опубликования.

Как сообщал OBOZREVATEL, IT-компании начали вывозить из Беларуси своих сотрудников на фоне политической нестабильности в стране.