Главная Новости
24 декабря • обновлено в 10:32
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Рынки и компании

Зеленский пошел навстречу бизнесу: подписан закон для промышленного безвиза с ЕС

782
Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 367-ІХ, который уменьшает давление на бизнес от надзорных органов.

Об этом сказано на сайте главы государства. Закон согласует украинское законодательство с европейским и является последним шагом, который необходим для того, чтобы подписать так называемый ACAA agreement – промышленный безвиз. Он позволит украинскому бизнесу свободно торговать с европейцами.

Новости
Украина может подписать новый безвиз с ЕС – Гончарук

Документ был принят Верховной Радой 12 декабря. Его задача – снизить риски подкупа при проведении проверок, а также усилить защиту покупателей при обнаружении опасной непищевой продукции.

Согласно документу, устроить проверку продукции у производителя можно будет только если есть документально подтвержденные основания полагать, что продукция по вине производителя оказалась опасной или не соответствует каким-то требованиям.

При этом проверяющим будет нельзя проверять другую продукцию. "Это позволит сфокусировать проверку и предотвратить злоупотребления", – сказано на сайте президента.

Зеленский подписал закон

Зеленский подписал закон

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский подписал Закон № 124-ІХ "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с принятием Закона Украины "О стандартизации".

Украина в рамках пересмотра соглашения об Ассоциации с ЕС в 2021-м планирует подписать ACAA agreement – промышленный безвиз, который позволит бизнесу свободно торговать с европейцами.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Соглашение об ассоциации с ЕС" на OBOZREVATEL.

Автор
Андрей Довгань
Темы
Соглашение об ассоциации с ЕС Безвизовый режим с ЕС
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
Европейский Союз
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
2
3
Смешно
2
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Ещё появляются украинские помидоры летом и печенье. Ну, растительное масло всегда есть. Продукцией шокофюрера все завалено. Рошеновское дерьмо едят только латыши, русские в Латвии этим брезгуют
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Да-да, Европа прям замерла в ожидании украинских товаров! У нас как-то украинские яйца от Ovostar появились, так наши производители до сих пор визжат и сальмонеллу на них нашли. Welcome to Europe Или Чужие Здесь Не Ходят.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги