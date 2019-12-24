Зеленский пошел навстречу бизнесу: подписан закон для промышленного безвиза с ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 367-ІХ, который уменьшает давление на бизнес от надзорных органов.

Об этом сказано на сайте главы государства. Закон согласует украинское законодательство с европейским и является последним шагом, который необходим для того, чтобы подписать так называемый ACAA agreement – промышленный безвиз. Он позволит украинскому бизнесу свободно торговать с европейцами.

Документ был принят Верховной Радой 12 декабря. Его задача – снизить риски подкупа при проведении проверок, а также усилить защиту покупателей при обнаружении опасной непищевой продукции.

Согласно документу, устроить проверку продукции у производителя можно будет только если есть документально подтвержденные основания полагать, что продукция по вине производителя оказалась опасной или не соответствует каким-то требованиям.

При этом проверяющим будет нельзя проверять другую продукцию. "Это позволит сфокусировать проверку и предотвратить злоупотребления", – сказано на сайте президента.

Зеленский подписал закон

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский подписал Закон № 124-ІХ "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с принятием Закона Украины "О стандартизации".

Украина в рамках пересмотра соглашения об Ассоциации с ЕС в 2021-м планирует подписать ACAA agreement – промышленный безвиз, который позволит бизнесу свободно торговать с европейцами.

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