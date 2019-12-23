Зеленский пошел на уступки Путину: что потеряет Украина из-за новых соглашений с "Газпромом"

Украина откажется от иска против "Газпрома" на $12,25 млрд. После встречи президента Владимира Зеленского с российским коллегой Владимиром Путиным стороны наконец пришли к соглашению. Однако, далеко не все пункты нового контракта выгодны украинцам.

О том, почему и от чего пришлось отказаться Украине и что получит Россия, читайте в материале OBOZREVATEL.

Оказалось, переговоры "Нафтогаза" и "Газпрома" напоминали Минские соглашения. Когда Украина идет на уступки России, принимая заведомо невыгодные для страны условия, а именно:

отказалась от исков в отношении "Газпрома" на сумму в 12,25 млрд долларов;

с 2021 объем гарантированного транзита составит 40 млрд куб. м. газа в год. Это граничный минимум, который позволит нам содержать ГТС и получать прибыль. Для сравнения – в 2018 году было более 80 млрд;

один из главных вопросов - транзитная ставка. Он все еще открыт;

переговоры прошли после "нормандской встречи" Зеленского и Путина. Не исключено, что подписание провальных соглашений, это уступка Киева взамен на возвращение пленных и поднятие рейтинга президента Украины.

Что потеряла Украина, но получит “Газпром”

Украина откажется от исков против Российской Федерации – одно из требований “Газпрома” для заключения нового контракта. А это $12,25 млрд, которые “Нафтогаз” требовал от страны-агрессора в Стокгольмском арбитраже.

Важно: уже выигранные в суде $2,9 млрд “Газпром” обязан выплатить.

Часть экспертов и политиков уже заявила, что это полное поражение, мол, прощаем России целое состояние. На самом же деле стоит учитывать, что этот иск подавался “Нафтогазом” на случай, если не будет подписан новый контракт. Его суть заключается в том, что Украина через суд требовала возместить стоимость потери своей газотранспортной системы (без российского газа она бы превратилась в груду металлолома).

"Фактически мы говорим российским коллегам: если вы строите (обходные газопроводы – Ред.) и не хотите транспортировать, то компенсируйте. Если хотите транспортировать и готовы подписать долгосрочный контракт по европейским правилам, с гарантиями, что эти деньги вы нам заплатите, мы готовы от иска отказаться или изменить его", – заявил глава “Нафтогаза” Андрей Коболев еще год назад, комментируя новый иск.

Здесь возникает три вопроса. Первый – насколько реально было выиграть указанный иск? Второй – не было ли выгоднее отказаться от такого контракта, где фактически украинская ГТС остается с минимальным транзитом, и все–таки пойти в суд? Третье – если Украина сама бы отказалась от контракта, возможно ли было в суде доказать, что именно РФ виновата в крахе ГТС?

"Этот иск был привязан к подписанию транзитного контракта, и в случае отказа РФ, суд мог вынести решение в пользу Украины и стянуть эти деньги. Правда вероятность удовлетворения этих исков была невысокой, поэтому это разумное решение”, – считает энергетический эксперт Дмитрий Марунич.

Главная потеря – минимальный транзит. Украина может поставлять через свою территорию в ЕС 142,5 млрд кубометров в год. Но если ежегодно транспортировать меньше 40 млрд куб.м, тогда нашу ГТС выгоднее закрыть, чем содержать.

Стороны договорились, что если все пункты будут соблюдены, РФ в первый год доставит через Украину 65 млрд куб.м газа, а дальше – по 40 млрд в течение еще 4 лет. Это самый минимум, на меньшее украинская сторона согласиться не могла. “Газпром” настаивал на минимальных объемах, так как рассчитывает запустить “Северный поток–2” и продавать голубое топливо в ЕС в обход нашей территории.

И.о. председателя правления альянса "Новая энергия Украины" Валерий Боровик уверен, что именно этот пункт и является главным недостатком контракта. По новым условиям бюджет, вероятно, недополучит 1–2 млрд долларов.

"Вопрос рентабельности не такой простой, ведь стороны еще не договорили о ставке транзита, эти консультации еще продолжаются. При текущих ставках, которые еще могут изменится, в следующем году Украина получит выручки около 2 млрд долл., а в последующие по 1,3 млрд долл.", – говорит он.

Зеленский “порешал” с Путиным?

Есть в газовых договоренностях между Украины–России и политические моменты. Примечательно, что существенные подвижки в переговорах “Нафтогаза” и “Газпрома” прошли именно после “нормандской встречи”.

В Париже Зеленский и Путин общались в закрытом режиме несколько часов и не скрывали, что обсуждали тему газа. Так их прокомментировал Зеленский: "Я вижу, что уже не говорится о контракте на один год. Это сняли с обсуждения. То есть на сколько-то лет. Я настаивал на 10 годах..."

Президент России Владимир Путин "намекнул" Украине, что страна может получить и 25% скидку на газ. Но на каких условиях, пока непонятно.

"Помните известный детский стишок: "А у нас в квартире газ. А у вас?" И у вас есть. И будет. Но может быть гораздо дешевле, если мы договоримся о совместной честной работе. Может быть дешевле на 25%, чем сегодня получает конечный потребитель. Прежде всего промышленный потребитель.

Потому что цена газа для бытового потребителя, для граждан, дотируется. И мы не можем рассчитывать цену от дотируемой цены – это обыкновенная логика экономическая", — заявил глава Кремля.

Не исключено, что именно во время очной ставки лидеры двух стран договорились “решить” вопрос с газом в ближайшие недели. С учетом позиции Украины отказа от претензий по искам – Зеленский мог лично пообещать Путину определенные уступки взамен на освобождение пленных и хрупкий мир на Донбассе.

Ведь поверить в то, что Путин “с барского плеча” просто пойдет на уступки Украине и освободит десятки людей в конце года – очень сложно. Ведь для Кремля не имеет никакого смысла лишний раз пиарить Киев и лично Зеленского. В этой ситуации складывается устойчивое впечатление, что взамен на показательное перемирие Киев мог взять на себя сразу несколько обязательств, и отказ от исков по “Газпрому” – одно из них.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!