Зеленский пообещал отпустить заробитчан за границу, но с одним условием

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет блокировать выезд работников за границу, если страна, куда они едут, предоставит им контракт на работу хотя бы на три месяца.

Об этом он заявил во время брифинга во время поездки в Закарпатье, сообщил "Укринформ".

Работа за рубежом

"Мы никому ничего не блокируем. Мы объяснили, что когда у нас идет карантин, его нужно соблюдать. Это надо понять. Мы отпускаем граждан на эти работы – при условии, что нам показывают копию контракта с человеком как минимум три месяца работы", – сказал Зеленский.

Он добавил, что "когда страна, которая связывается с нами по дипломатическим связям, берет на себя обязательство обеспечить наших граждан жильем, медицинской страховкой – мы можем быть уверены, что если что-то с нашим гражданином случится, его не выбросят на улицу ".

Президент сообщил, что сейчас многие страны прислали заказ на рейсы для украинских рабоников. Среди них – Германия, Италия, Финляндия, Польша.

"Хотите работать за границей – пожалуйста, рабства в Украине нет", – сказал Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, никакого запрета на выезд сезонных рабочих или трудовых мигрантов за границу МИД Украины не принимало и такой запрета в принципе не существует. Но перед тем, как открыть границы, нужно защитить права людей. Об этом сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Консульские учреждения Польши в Украине с понедельника, 4 мая, возобновили выдачу рабочих виз.

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