Зеленский пообещал открытие стратегического пункта пропуска на границе с Румынией

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал открыть пункт пропуска "Красноильск" на украино-румынской границе в Черновицкой области.

Этот вопрос находится на контроле главы государства. Об этом Зеленский сказал в ходе встречи на Буковине с представителями бизнеса. Трансляция велась на YouTubе-канале ZIK (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

У президента спросили о судьбе важного для бизнеса КПП, который Украина не может достроить уже долгое время. Некоторые предприниматели региона вынуждены нанимать транспорт и перевозить продукцию по 500-600 километров, потому что прямой дороги Черновцы – Красноильск нет.

Встреча Зеленского на Буковине. ОП

ЕС выделил на строительство грантовые деньги. Румыния уже пять лет как завершила работы на своей территории и построила автобан. В Украине дорога готова на 85%.

Глава "Укравтодора" Александр Кубраков заверил, что строительство завершиться.

"Дороги мы построим. Мы все это сделаем", – сказал в свою очередь президент.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Владимир Зеленский заявил, что все дороги местного значения должны перейти на баланс "Укравтодора". Он сказал, что его не интересуют схемы с дорогами, а только быстрый результат.