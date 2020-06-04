Зеленский пообещал "додавить" банки, чтобы они давали кредиты под 5-6%

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал "додавить" банки для снижения ставок по кредитам в гривне до 5-6%.

Об этом он сказал он в ходе встречи с представителями туристической сферы Украины в Каменец-Подольском в четверг, 4 июня, сообщил "Интерфакс-Украина".

"Кредиты мы "додавим" в любом случае, кредиты мы все равно сделаем для населения максимум... до 5-6%, это очень сложно, мы будем туда двигаться. 10% мы сделаем", – сказал Зеленский.

Кредитование в Украине

Он отметил, что стоимость кредитов привязана к уровню учетной ставки Нацбанка Украины (на данный момент 8%), уточнив, что ее снижение скажется на удешевлении кредитов.

Отвечая на вопрос представителей туристической сферы об ожиданиях относительно того, будет ли снижаться учетная ставка, президент сказал: "Да, мы же работаем! Поэтому когда ставка снизится, и кредиты будут снижаться".

В ходе встречи Зеленский также пообещал снизить ставки по кредитам в валюте до 3-5%.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине программа государственного кредитования "5-7-9%" на время карантина дает возможность получить отсрочку до 9 месяцев для возврата кредита или его части.

По словам премьера Дениса Шмыгаля, украинское правительство вместе с финансовыми учреждениями для выхода из кризиса предприятий разработали программу поддержки малого бизнеса под названием "Новые деньги".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власть "додавит" банки, чтобы они охотнее давали бизнесу деньги по программе "5-7-9", а ставка по ипотеке уже в ближайшее время снизится до 10%.

Программа госкредитов для бизнеса "5-7-9" в Украине так и не заработала на полную мощность. За три месяца ею смог воспользоваться лишь 451 предприниматель, а сами банки не спешат выдавать такие кредиты.