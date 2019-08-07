Зеленский подписал законопроект о зоне свободной торговли с Израилем

Президент Украины Владимир Зеленский подписал документ о ратификации соглашения о зоне свободной торговли с Израилем.

Сообщение о возврате законопроекта №0223 с подписью главы государства появилось на сайте Верховной Рады. Документ вступит в силу через 60 дней после ратификации парламентом Украины и израильским Кнессетом.

Правила зоны свободной торговли между двумя государствами со стороны Израиля предусматривают отмену около 80% ввозных пошлин для украинских промтоваров и более 9% — для товаров агросектора.

Украина в свою очередь отменяет около 70% ввозных пошлин на израильскую промышленную продукцию и более 6% — для сельскохозтоваров.

Также должны вырасти израильские инвестиции в украинские компании.

Украина — Израиль kp.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 21 января, представители Украины и Израиля подписали соглашение о зоне свободной торговли между странами.

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