Шаг к "промышленному безвизу" с ЕС: Зеленский подписал важный закон

Президент Владимир Зеленский подписал Закон № 124-ІХ "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с принятием Закона Украины "О стандартизации".

Этот документ был принят Верховной Радой на заседании 20 сентября, информирует пресс-служба главы государства.

Отмечается, что внедрение норм Закона обеспечит согласование национальной системы стандартизации с международной и европейской практикой.

В Офисе президента уточнили, что Законом вносятся изменения в ряд законодательных актов, среди которых:

Кодекс Украины о недрах, Земельный, Водный, Гражданский, Хозяйственный, Уголовный кодексы Украины;

Кодексы торгового мореплавания и гражданской защиты Украины;

Законы Украины "Об охране окружающей природной среды", "Об инвестиционной деятельности", "О товарной бирже", "Об основах градостроительства", "О дорожном движении".

"УП" передает, что Закон №124-ІХ является одним из ключевых для получения Украиной "промышленного безвиза" с ЕС и создаст новые возможности для украинских производителей непищевой продукции в Евросоюзе.

Так, соглашение об ассоциации Украины и ЕС предусматривает перспективу заключения Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции (ACAA, или так называемый "промышленный безвиз").

Сейчас выполненная Украиной подготовительная работа (гармонизация законодательства, инфраструктуры качества и рыночного надзора с нормамами ЕС) позволяет заключить ACAA как минимум в трех секторах.

Владимир Зеленский Пресс-служба Офиса президента

Как писал OBOZREVATEL, недавно нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский подал два законопроекта об отмене в Украине военного сбора.

Проекты законов №2252 и №2253 вносят изменения в Налоговый и Бюджетный кодексы. Если их примут, военный сбор будет отменен с 1 января 2020 года.

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