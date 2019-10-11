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11 октября • обновлено в 23:38
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/ Рынки и компании

Шаг к "промышленному безвизу" с ЕС: Зеленский подписал важный закон

1.3т Читать материал на украинском

Президент Владимир Зеленский подписал Закон № 124-ІХ "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с принятием Закона Украины "О стандартизации".

Этот документ был принят Верховной Радой на заседании 20 сентября, информирует пресс-служба главы государства.

Отмечается, что внедрение норм Закона обеспечит согласование национальной системы стандартизации с международной и европейской практикой.

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В Офисе президента уточнили, что Законом вносятся изменения в ряд законодательных актов, среди которых:

  • Кодекс Украины о недрах, Земельный, Водный, Гражданский, Хозяйственный, Уголовный кодексы Украины;

  • Кодексы торгового мореплавания и гражданской защиты Украины;

  • Законы Украины "Об охране окружающей природной среды", "Об инвестиционной деятельности", "О товарной бирже", "Об основах градостроительства", "О дорожном движении".

"УП" передает, что Закон №124-ІХ является одним из ключевых для получения Украиной "промышленного безвиза" с ЕС и создаст новые возможности для украинских производителей непищевой продукции в Евросоюзе.

Так, соглашение об ассоциации Украины и ЕС предусматривает перспективу заключения Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции (ACAA, или так называемый "промышленный безвиз").

Сейчас выполненная Украиной подготовительная работа (гармонизация законодательства, инфраструктуры качества и рыночного надзора с нормамами ЕС) позволяет заключить ACAA как минимум в трех секторах.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Пресс-служба Офиса президента

Как писал OBOZREVATEL, недавно нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский подал два законопроекта об отмене в Украине военного сбора.

Проекты законов №2252 и №2253 вносят изменения в Налоговый и Бюджетный кодексы. Если их примут, военный сбор будет отменен с 1 января 2020 года.

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
Законодательство политика Европейский Союз
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даеш мохнаточный безвиз!
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Странно что до этого не было этого документа. Получается Украина изначально рассматривалась как сырьевой сельхозпридаток и не более.
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Mega Death
Mega Death
Pavlov Pavel, Фабрика батраков и проституток))
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