Зеленский подписал закон о снижении "зеленых" тарифов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №3658, который позволит снизить тариф для солнечных электростанций на 15%, а для ветровых электростанций – на 7,5%.

Документ закрепляет ключевые положения правительственного меморандума с производителями "зеленой" энергетики. Об этом говорится в обновленной информации на карточке законопроекта на сайте Верховной Рады в пятницу, 31 июля.

Зеленский подписал закон о "зеленые тарифы" Сайт Верховной Рады

"На практике это означает, что государство и все украинцы сэкономят почти 7 млрд грн ежегодно. К 2030 году меморандум даст возможность уменьшить объем выплат "зеленой генерации" примерно на 2 млрд евро", – написал в Facebook премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, закон будет способствовать сбалансированию рынка электроэнергии, защитит права инвесторов и позволит избежать повышения тарифов на электроэнергию для людей.

Зеленский подписал закон о "зеленых тарифах" Facebook Дениса Шмыгаля

Что предусматривает Закон:

уменьшение размеров "зеленых" тарифов с 01.07.2020 для объектов введенных в эксплуатацию с 01.07.2015 до 31.12.2019 для СЭС более 1 МВт на 15%, для СЭС менее 1 МВт на 10% и для ВЭС на 7,5%; уменьшение размеров "зеленых" тарифов с 01.07.2020 для СЭС и ВЭС, введенных в эксплуатацию с 01.01.2020 на 2,5%; установление предельного размера "зеленого" тарифа для объектов возобновляемой энергетики, введенные в эксплуатацию до 30.06.2015, что позволит уменьшить размер "зеленых" тарифов для таких объектов до 52%; ограничения сроков ввода в эксплуатацию новых СЭС для получения "зеленого" тарифа, путем уменьшения с 01.08.2020 размеров "зеленого" тарифа для таких объектов на 50%$ введение с 2022 (50% в 2021 году) полной ответственности за небаланс своих фактических и акцептующих (прогнозных) графиков производства электроэнергии для всех производителей из ВИЭ, что создаст для таких субъектов экономические стимулы для повышения точности прогнозирования своих графиков отпуска электрической энергии и способствовать развитию сектора балансирующих мощностей. При этом размер допустимой погрешности прогнозирования составлять для ВЭС – 10%, для СЭС – 5%; определение оператора системы передачи ответственным за компенсацию недоотпущенной производителями ВИЭ электроэнергии, в результате выполнения ими диспетчерских команд на уменьшение и / или ограничения нагрузки, в соответствии с методикой, утверждаемой Регулятором; предоставление государственных гарантий по неизменности законодательства, действующего на день принятия этого Закона, для производителей по "зеленому" тарифу.

"Проект акта разработан с целью ускорения перехода к новой, конкурентной модели поддержки возобновляемой энергетики, путем проведения аукционов по распределению квоты поддержки, сбалансирования сметы ГП "Гарантированный покупатель" и с целью решения неотложных вызовов отрасли", – сказано в пояснительной записке к закону.

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада 21 июля во втором чтении и в целом приняла закон № 3658, который предусматривает сокращение "зеленых" тарифов и решения проблем сектора возобновляемой энергетики.