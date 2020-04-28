Зеленский открыл рынок земли: как будет работать и кто получит бесплатно

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о рынке земли № 552-ІХ, который Верховная Рада приняла 31 марта 2020 года.

Об этом сообщили на сайте главы государства во вторник, 28 апреля. Документ предусматривает формирование законодательного поля для внедрения рыночного оборота земель сельскохозяйственного назначения.

Также землю можно получить от государства бесплатно (до 2 гектар), а затем продать.

"Закон, который подписал глава государства, позволит обеспечить реализацию конституционных прав граждан на свободное распоряжение своей собственностью и создать прозрачные условия для приобретения в собственность земельных участков сельскохозяйственного назначения гражданами Украины", – говорится в сообщении.

Рынок земли в Украине

Что предусматривает закон

С 1 июля 2021 право собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения площадью до 100 гектаров могут приобретать исключительно граждане Украины.

С 1 января 2024 такую возможность получат также юридические лица, владельцами которых являются украинцы. Они смогут покупать до 10000 гектаров земли.

Запрещена также продажа государственных и коммунальных земель.

Согласно подписанному закону, вопрос о предоставлении иностранцам права покупки земли будет решаться на референдуме.

"Кроме того, что закон обеспечит полноценную реализацию права частной собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения для граждан Украины, он будет способствовать значительному расширению инвестиционных возможностей в аграрном секторе", – заявили в Офисе президента.

Как получить землю бесплатно

Каждый украинец по закону имеет право получить до двух гектаров земли. После того как земельная реформа вступит в силу, полученный пай можно будет продать.

"Местные органы власти начинают рассказывать, что земли нет, все занято. И тут ситуация сложная. На практике и в теории эти вещи очень отличаются. Но это больше вопрос к органам местной власти", – заявил на одном из своих брифингов экс-премьер Алексей Гончарук.

Всего украинцам положено:

для ведения личного сельского хозяйства – не более 2 гектаров;

для ведения садоводства – не более 0,12 гектара;

для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений (приусадебный участок) в селах – не более 0,25 гектара, в поселках – не более 0,15 гектара, в городах – не более 0,10 гектара;

для индивидуального дачного строительства – не более 0,10 гектара;

для строительства индивидуальных гаражей – не более 0,01 гектара.

Обращаясь к местной власти для получения участка, также необходимо предоставить:

графические материалы, на которых указано желаемое место расположения земельного участка;

в случае изъятия земельного участка, находящегося в пользовании других лиц, – согласование землепользователя;

в случае предоставления земельного участка для ведения фермерского хозяйства – документы, подтверждающие опыт работы в сельском хозяйстве или наличие образования в аграрном учебном заведении;

копию паспорта и идентификационного номера.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 31 марта Верховная Рада на внеочередном заседании приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения". За принятие соответствующего законопроекта №2178-10 проголосовали 259 депутатов.

Накануне президент Владимир Зеленский призвал Раду безотлагательно принять два закона, необходимые для получения Украиной помощи от международных партнеров, в частности о рынке земли.

Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев рассказал, что в Украине около 8 млн гектаров украинской земли используется для сельского хозяйства нелегально.